123mobile.ch: achats simples, rapides et abordables

Avec 123mobile, une nouvelle marque fait son apparition sur le marché suisse des télécommunications. 123mobile est un shop en ligne dans lequel les clients de tous les opérateurs mobiles peuvent acheter des smartphones et d'autres appareils mobiles (sans engagement contractuel) ainsi que des accessoires. 123mobile.ch se focalise sur le shopping en ligne intuitif sans fioritures. En particulier grâce aux Crazy Deals et aux offres promotionnelles régulières, 123mobile offre une expérience d'achat de smartphones et d'accessoires au meilleur prix, rapide et facile.

«Crazy Deals» et offres promotionnelles

Les Crazy Deals font partie intégrante de 123mobile.ch. Chaque semaine, le shop en ligne propose une quantité limitée d'un appareil ou d'un accessoire sélectionné à un prix imbattable. Ces offres ne sont liées à aucun contrat à durée minimale ou à d'autres restrictions de ce type. Les premiers Crazy Deals commencent dès le mois d'août.

Les offres au meilleur prix ne se limitent pas aux Crazy Deals. À travers des actions promotionnelles régulières, 123mobile propose des appareils et accessoires actuels à un prix préférentiel. Ce shop en ligne fait partie des distributeurs de smartphones les moins chers sur le marché suisse. Qui ne veut manquer aucun Crazy Deal et rester informé des offres en cours sur 123mobile.ch, se tient au courant grâce à la newsletter, à Facebook et à Instagram.

Apple, Huawei et Samsung

Seuls les appareils Apple, Huawei et Samsung sont disponibles sur 123mobile.ch. La gamme de produits reste simple tout en proposant les marques les plus populaires. Des offres de smartphones et d'accessoires sélectionnés sont disponibles dès maintenant. Les tablettes, les Smart Watches et d'autres appareils mobiles arriveront dans les semaines à venir.

En matière d'accessoires aussi, le shop s'est concentré sur l'essentiel. Outre les fabricants d'appareils, ce sont avant tout des marques populaires telles que PanzerGlass et gear4 qui caractérisent l'assortiment.

Livraison, garantie et services

Qui commande son appareil avant 16h00 un jour ouvrable, le recevra déjà le jour ouvrable suivant à l'adresse suisse de son choix - sans aucun frais de port.

123mobile offre une garantie de deux ans sur les smartphones et les appareils mobiles (Apple, Huawei, Samsung). Les prestations de garantie pour les accessoires dépendent des conditions du fabricant. En cas de difficultés avec un appareil, les cas de garantie et de réparation peuvent être traités sur 123mobile.ch. Toutes les informations à ce sujet sont disponibles sur le shop en ligne. Lors de la première phase, le support client se déroule uniquement par l'intermédiaire d'un formulaire de contact. Par la suite, le shop en ligne proposera également des chats en direct.