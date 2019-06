«5G for People»: plus de 248 villes et villages couverts par la 5G

Sunrise continue avec succès de mettre en place son programme «5G for People» afin de garantir à la Suisse la première place en Europe en matière d'infrastructures numériques. Depuis fin juin 2019, Sunrise fournit déjà la 5G à plus de 248 villes et villages à travers la Suisse. Avec sa couverture 5G, Sunrise propose toujours le meilleur débit en 5G et couvre entre 80 et 98% des usagers dans les localités desservies. Afin d'étendre la 5G le plus rapidement possible, dans la première phase, l'extension est principalement réalisée au moyen des antennes déjà existantes.

«Début avril, nous avons lancé notre réseau 5G avec des clients sélectionnés et sommes ainsi devenus le premier prestataire de 5G en Suisse et en Europe. Nous avons depuis lors confirmé notre avance. Le réseau 5G de Sunrise, le plus étendu du pays, est ainsi devenu une référence en matière de qualité de couverture. En ce qui concerne le débit aussi, nous visons toujours les meilleures performances possibles. Nous ne faisons aucune différence entre une couverture 'rapide'et 'étendue'de la 5G. Nos clients souhaitent une couverture 5G rapide et de qualité, et c'est justement ce que nous leur proposons», relève Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

L'état de développement actuel du réseau 5G peut être consulté sur la liste des villes et sur la carte de couverture. Pour l'extension de ce service, Sunrise mise sur le meilleur débit avec jusqu'à 2 Gbits/s et sur une excellente qualité de la couverture. C'est pourquoi la liste des villes ne contient que 248 localités où la couverture 5G atteint au minimum 80% de la population locale.

Ponctuellement, ce sont bien plus d'endroits que ces 248 villes et villages qui bénéficient de la 5G, notamment les quartiers de grandes villes telles que Zurich. Il est possible d'identifier ces endroits sur la carte de couverture en effectuant une recherche par ville ou par adresse. Un grand nombre de lieux desservis se situent en dehors des centres urbains, afin de fournir aux clients sans accès à la fibre optique un Internet 5G haut débit dans leurs foyers au moyen de la «fibre optique aérienne».

La meilleure offre d'appareils 5G

Depuis début avril, les pionniers de la 5G sélectionnés par Sunrise bénéficient déjà à la maison ou au bureau de la connexion Internet ultra-rapide via les airs grâce à la Sunrise Internet Box 5G. Les PC, ordinateurs portables, tablettes et smartphones sont tout simplement connectés par le Wi-Fi à la Sunrise Internet Box 5G. Avec cette connexion 5G, les clients profitent en général d'un raccordement à Internet dix fois plus rapide qu'avec leur ancienne ligne DSL fixe.

Dans les plus de 248 villes et villages, les clients peuvent également tirer parti de la nouvelle génération de télécommunications mobiles grâce aux nouveaux smartphones 5G, notamment via une navigation plus rapide et des temps de réaction réduits des applications et du streaming des vidéos. Dans le cadre d'une avant-première en Suisse et en Europe, Sunrise a lancé le HTC 5G Hub permettant des connexions super rapides en 5G avec jusqu'à 2 Gbit/s en déplacement, à la maison, au bureau, etc. Le hub peut également servir à remplacer un réseau fixe lorsqu'Internet n'est pas disponible en haut débit. Avec ces offres, Sunrise offre la plus large sélection d'appareils 5G de toute la Suisse.

Couverture étendue à l'ensemble de la Suisse d'ici la fin de l'année

Sunrise ne cesse d'étendre la 5G à de nouvelles localités et continue la mise en place systématique de son programme pour offrir la 5G dans toutes les régions de Suisse d'ici la fin 2019. Avec l'extension progressive du réseau 5G ainsi que des offres liées à ce service, les bandes passantes augmentent continuellement pour atteindre jusqu'à 2 Gbits/s, c'est-à-dire un débit similaire à celui de la fibre optique.