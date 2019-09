«5G for People»: première mondiale – Les offres Internet Sunrise pour la maison et les entreprises sont dès maintenant aussi disponibles avec la 5G

«Les offres Sunrise Internet 5G sont désormais accessibles à tous et les clients peuvent dès maintenant bénéficier d'une connexion Internet 5G à la maison ou dans les entreprises. Ceci se révèle particulièrement avantageux pour les clients dont la connexion Internet actuelle est lente. C'est par exemple le cas à Bözen, dans le canton d'Argovie: au lieu d'un débit d'environ 30 Mbit/s via le câble en cuivre, la 5G permet d'obtenir des connexions 10 fois plus rapides avec une bande passante de plusieurs centaines de Mbit/s. C'est ce que nous appelons de la «fibre optique par voie aérienne». Ainsi, nous pouvons célébrer une première mondiale en lançant les premiers une offre 5G permettant de remplacer le réseau fixe pour les connexions Internet haut débit, la TV et la téléphonie fixe. Cette prestation est une exclusivité Sunrise et nous sommes très heureux de pouvoir ainsi combler le fossé numérique entre les régions urbaines et rurales», souligne Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

La 5G remplace une connexion Internet lente par réseau fixe

Sunrise propose la meilleure connexion Internet possible à ses clients en fonction de l'infrastructure locale existante (fibre optique, 5G ou réseau cuivre). Les clients privés et commerciaux reçoivent directement de la part de Sunrise l'offre comprenant le meilleur raccordement Internet haut débit disponible sur place.

Sunrise complète ses prestations de réseau fixe (Sunrise Home) avec une offre 5G et ce, sans frais supplémentaires: Sunrise Home 5G sera proposée aux mêmes prix que les offres de réseau fixe actuelles. Par conséquent, si seules des lignes Internet fixes lentes sont disponibles au domicile ou dans l'entreprise du client, ce dernier pourra bénéficier de Sunrise Home 5G.

Si des connexions Internet rapides sont disponibles, les clients privés peuvent sélectionner leur offre préférée (internet start, internet comfort, internet giga). Aucune taxe de base n'est facturée pour la téléphonie fixe. Les clients qui utilisent également un abonnement mobile Freedom bénéficient de l'avantage Sunrise avec un rabais de 10 % sur les taxes de base mensuelles de leurs abonnements.

Sunrise célèbre la «5G for people» à travers une offre promotionnelle attractive dans tous les Sunrise Shops et dans l'Online Shop: la combinaison de Sunrise Home Internet 5G avec Sunrise TV neo max coûte seulement 55.-/mois (durée minimale de 12 mois).

Pour les clients commerciaux, la 5G se prête tout particulièrement à l'offre Sunrise Office kick start : la solution idéale via la Sunrise Internet Box 5G pour les PME et leurs succursales, compatible avec les solutions Work Smart et la téléphonie Business Cloud PBX. Grâce à la mise en service simple de la Sunrise Internet Box 5G, la solution Sunrise Office kick start peut être mise en place rapidement et facilement. Sunrise Office kick start et la Sunrise Internet Box 5G peuvent être commandés en ligne.

Première mondiale: la Sunrise Internet Box 5G combine Internet, Sunrise TV neo et téléphonie fixe

Avec la Sunrise Internet Box 5G, Sunrise réalise une première mondiale. En effet, la Sunrise Internet Box 5G est l'unique plateforme qui combine l'Internet haut débit, la TV et la téléphonie fixe et remplace le réseau fixe via la 5G.

La Sunrise Internet Box 5G fait partie de l'offre Sunrise Home 5G et est prêtée gratuitement pendant la durée du contrat. Sunrise Home 5G est disponible dans tous les Sunrise Shops et sur l'Online Shop. Si vous achetez Sunrise Home 5G dans un Sunrise Shop, vous pouvez emporter immédiatement la Sunrise Internet Box 5G et vous connecter chez vous à Internet le jour même. Pour ce faire, il suffit de brancher la Sunrise Internet Box 5G à la prise électrique. Cette opération ne nécessite ni l'intervention d'un électricien, ni l'utilisation de câbles supplémentaires. Scannez le code QR de la Sunrise Internet Box 5G à l'aide de la caméra de votre mobile et profitez immédiatement d'une connexion Internet 5G jusqu'à 1 Gbit/s.

Les appareils tels que les téléviseurs, les ordinateurs, les ordinateurs portables, les tablettes et les smartphones peuvent être connectés à la Sunrise Internet Box 5G via le Wi-Fi. La Sunrise Internet Box 5G est compatible avec le dernier standard Wi-Fi 6, qui améliore considérablement la qualité de la connexion et le débit Internet par rapport aux routeurs Wi-Fi ne prenant pas encore en charge ce standard.

Le téléphone fixe est raccordé directement à la Sunrise Internet Box 5G avec la station de base DECT. Deux ports LAN Gigabit sont disponibles pour les connexions Ethernet.

Pour la télévision, Sunrise TV neo constitue un complément idéal à la Sunrise Internet Box 5G. Si vous optez pour Sunrise TV neo max en combinaison avec une offre Internet Sunrise Home dans le cadre de l'offre promotionnelle, vous recevrez gratuitement l'Apple TV 4K 32 GB, accompagnée de son câble HDMI 4K.

Une connexion 5G puissante pour ceux qui ont besoin du haut débit

Regarder la télévision avec le streaming en 4K, travailler dans une PME ou en Home Office, échanger des vidéos, des images, etc.: les connexions Internet haut débit sont aujourd'hui indispensables. Étant donné que de nombreuses localités sont encore dépourvues d'accès Internet fixe rapide, Sunrise se concentre sur les connexions Internet haut débit via la téléphonie mobile avec «5G for People».

Pour le moment, Sunrise renonce donc à développer la 5G sur les fréquences existantes (700 MHz à 2600 MHz). Cela apporterait l'avantage d'offrir rapidement une couverture 5G à grande échelle, mais les appareils compatibles sont actuellement rares et les vitesses de connexion sont relativement similaires à celles de la 4G+. On parle même de «deux classes de 5G».

Afin de répondre aux besoins en matière d'Internet haut débit, en particulier dans les zones rurales dépourvues d'infrastructure à fibre optique, Sunrise déploie actuellement uniquement la «véritable 5G» dans la gamme de fréquences de 3,5 GHz avec un débit pouvant atteindre 2 Gbit/s. Bien que le déploiement de ce réseau prenne un peu plus de temps, il offre une alternative de bonne qualité pour remplacer les lignes fixes lentes.

À l'heure actuelle, Sunrise propose déjà le plus grand réseau 5G et couvre plus de 262 villes et localités. Seules les localités dans lesquelles la 5G est proposée à au moins 80 % de la population locale sont comptabilisées. Ponctuellement, un nombre de lieux bien supérieur à ces 262 villes/localités est couvert par la 5G, y compris les quartiers de grandes villes comme Zurich. Ceux-ci peuvent être identifiés sur la carte de couverture en saisissant le nom d'une localité ou une adresse.

Tous les détails concernant Sunrise Home 5G: www.sunrise.ch/internet