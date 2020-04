Assemblée générale de Sunrise: toutes les propositions du Conseil d'administration ont été approuvées

Élections

Les membres actuels du Conseil d'administration proposés à la réélection, Ingo Arnold, Ingrid Deltenre, Michael Krammer et Christoph Vilanek, ont été reconduits dans leurs fonctions pour une année supplémentaire. En outre, Thomas D. Meyer, Thomas Karlovits, Sonja Stirnimann et Henriette Wendt ont été élus par l'Assemblée générale comme membres supplémentaires du Conseil d'administration pour une période d'un an.

L'Assemblée générale a élu Thomas D. Meyer pour un mandat à la présidence du Conseil d'administration.

L'Assemblée générale a, par ailleurs, élu Ingrid Deltenre au poste de présidente du Comité de rémunération et nommé les membres de ce dernier conformément aux propositions formulées.

Lors de la séance constitutive qui s'est tenue à la suite de l'Assemblée générale, le Conseil d'administration a élu Michael Krammer au poste de vice-président, ainsi que les membres du Comité d'audit, qui se compose désormais de Ingo Arnold, Thomas Karlovits et Sonja Stirnimann.

Dividende de CHF 4.40 par action - rendement du dividende de 5.6%

Le rapport de gestion, les comptes annuels consolidés et les comptes annuels statutaires de Sunrise Communications Group AG pour l'exercice 2019 ont été approuvés. Les actionnaires ont également approuvé la proposition du Conseil d'administration de verser un dividende de CHF 198,3 mio., soit CHF 4.40 par action donnant droit au dividende, ce qui correspond à un rendement du dividende de 5.6% sur le cours de clôture du 07 avril 2020.

L'Assemblée générale a approuvé le rapport de rémunération 2019 et le montant total maximal de la rémunération du Conseil d'administration pour la période allant jusqu'à la prochaine Assemblée générale ordinaire en 2021, ainsi que le montant total maximal de la rémunération de la Direction pour l'exercice 2021.

Les actionnaires ont aussi accepté la proposition du Conseil d'administration concernant la réélection de l'étude d'avocats Keller KLG (Zurich) en tant que mandataire indépendant jusqu'à la clôture de la prochaine Assemblée générale ordinaire.

L'Assemblée générale a également approuvé la reconduction de Ernst & Young AG (Zurich) comme organe de révision pour l'exercice 2020.

Décharge

L'Assemblée générale a donné décharge de leurs activités pour l'exercice financier 2019 aux membres du Conseil d'administration et de la Direction.

Modification des statuts

L'Assemblée générale a approuvé la création d'un capital-actions autorisé supplémentaire, conformément à l'article 3a des statuts.