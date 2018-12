Zurich (awp) - Sunrise a été choisi par Axpo pour assurer l'ensemble de ses télécommunications mobiles. L'opérateur zurichois est parvenu à placer sa solution "one tariff fits all" auprès de l'énergéticien argovien et a étendu son offre aux abonnements mobiles privés de ses collaborateurs.

Sunrise officiait déjà pour Axpo dans le domaine de la fibre optique ainsi que dans les solutions de communication d'urgence, rappelle un communiqué publié jeudi.

