«CTO of the Year»: Elmar Grasser récompensé pour le lancement pionnier en Europe de la 5G

«Les opérateurs de téléphonie mobile et les entreprises de technologie de pointe du monde entier nous contactent, de même que des chaînes de télévision des pays asiatiques. Ils sont tous intéressés par nos premières expériences pratiques avec la 5G en Suisse. Grâce à l'introduction rapide de la 5G, nous avons pu non seulement surprendre nos concurrents locaux, mais aussi démontrer notre force d'innovation dans le monde entier. Le prix de CTO of the Year décerné à Elmar ne fait que confirmer cette performance extraordinaire. Cela nous incite à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour que la Suisse conserve sa position de leader mondial et puisse bénéficier des nombreux avantages de la 5G», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

«Ce prix, que j'ai reçu au nom de mon équipe et de Sunrise me fait énormément plaisir. Avec la 5G, nous avons non seulement réussi à devancer le principal acteur local, mais nous avons également obtenu la première place mondiale pour le leadership technologique devant les principaux fournisseurs mondiaux du secteur. Ce prix est non seulement une récompense pour Sunrise, mais aussi pour la Suisse. Le Conseil fédéral a depuis longtemps reconnu l'importance de la 5G et a, à juste titre, accéléré l'introduction rapide de la 5G. Le défi consiste maintenant à tirer parti de cette avance et à faire profiter tout aussi rapidement les entreprises et la société des avantages de la 5G et de la numérisation. Sunrise concentre ses compétences et ses ressources précisément sur cet objectif», s'enthousiasme Elmar Grasser, CTO de Sunrise.

Le prix «CTO of the Year 2019» récompense le rôle pionnier de la 5G

Le prix «CTO of the Year» est décerné chaque année à des entreprises de téléphonie mobile qui se sont distinguées au niveau international par leurs performances technologiques exceptionnelles. Cette année, l'accent a été mis sur les approches stratégiques et opérationnelles des fournisseurs pour l'introduction de la 5G, qui est actuellement déployée progressivement dans de nombreux pays européens. La 5G, l'Internet des objets (IoT), la transition en cours vers des réseaux définis par logiciel et l'amélioration continue des réseaux 4G sont autant de défis qu'il faut relever.

Ainsi, les fournisseurs de téléphonie mobile doivent faire face à de multiples enjeux. La capacité des CTO et de leurs départements à prendre les décisions technologiques stratégiques qui s'imposent et à les mettre en œuvre de façon optimale dans un délai court est primordiale dans la réussite globale de l'entreprise.

Ce prix, très convoité dans l'industrie européenne et internationale des ICT, récompense ces performances exceptionnelles et a été décerné pour la septième fois cette année. Parmi les anciens lauréats de ce prix figurent notamment des fournisseurs mondiaux de premier plan tels que Deutsche Telekom, Telefonica et Vodafone.