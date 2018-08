Croissance des parts de marché au T2 – prévisions à la hausse pour l’exercice 2018

Chiffre d'affaires (en mio. de CHF) T2 2017 hors IFRS 15 T2 2018 y.c. IFRS 15 T2 2018 hors IFRS 15 En glissement annuel y.c. IFRS 15 En glissement annuel hors IFRS 15 Services mobiles 303 315 315 4,0 % 4,0 % Services de téléphonie fixe 91 79 79 (13,3 %) (13,3 %) Internet fixe 60 69 69 15,8 % 15,6 % Chiffre d'affaires total 453 463 462 2,1 % 2,0 % Chiffre d'affaires des services (total hors hubbing & matériel) 364 374 375 2,8 % 2,9 % Marge brute 298 303 304 1,9 % 2,2 % EBITDA 149 147 145 (1,4 %) (2,6 %) EBITDA ajusté 153 150 148 (1,8 %) (3,0 %) Ajusté de la cession des mâts d'antenne 4,0 % 2,8 % Résultat net 27 24 (10,1 %) Equity free cash flow 82 33 (60,2 %) Clients (en milliers) Mobile postpaid 1537 1655 7,7 % Mobile prepaid 805 687 (14,7 %) Vocal fixe 429 453 5,7 % Internet 398 442 11,0 % Télévision par IP (IPTV) 188 229 22,3 %

Olaf Swantee, CEO de Sunrise, décrit la situation: «Nos résultats au T2 attestent d'un début d'année vigoureux avec une croissance continue de la part de marché des abonnés des services mobiles postpaid, de l'Internet et de la télévision. Ces bons résultats, conjugués à notre victoire au test «connect» sur les magasins, réaffirment notre stratégie de challenger de la qualité.»

Forte croissance du nombre d'abonnés au T2

La dynamique de souscriptions s'est poursuivie au T2 2018. Le nombre net des nouveaux abonnés mobile postpaid a augmenté de 7,7 % en glissement annuel, après avoir progressé de 7,6 % au trimestre précédent. Sur le seul T2, 30 300 nouveaux clients postpaid ont rejoint Sunrise, dont 21 500 SIM primaires nettes, contre 18 800 sur la même période de l'année précédente. Ces bons résultats sont notamment dus au segment B2B ainsi qu'à l'attention stratégique portée à la qualité de notre réseau, de nos services et de nos produits. La clientèle mobile prepaid a diminué en glissement annuel alors que les clients continuent de passer à l'offre postpaid. Le nombre d'abonnés Internet au T2 a augmenté de 11,0 % en glissement annuel pour atteindre un total de 441 800, et le nombre d'abonnés TV a progressé de 22,3 % en glissement annuel pour un total de 229 400. Ces hausses considérables sont le résultat des tarifs convergents Sunrise One, de l'amélioration de la qualité des contenus TV («Sky Show» notamment) et des offres promotionnelles dédiées.

Sunrise a par ailleurs acquis plusieurs clients B2B au T2, notamment McDonald's, Sympany et BERNMOBIL.

Hausse du chiffre d'affaires des services générée par les offres postpaid, Internet/TV et B2B.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 2,0 % (y.c. IFRS 15: +2,1 %) en glissement annuel pour atteindre CHF 462 mio. grâce à la vente des services. Cette dernière a augmenté de 2,9 % en glissement annuel sous l'effet de la croissance du chiffre d'affaires des segments mobile postpaid, Internet/TV et B2B. Ceci représente une croissance stable du chiffre d'affaires des services qui est conforme à celle du T1 (+3,0 % en glissement annuel).

Augmentation de l'EBITDA ajusté de 2,8 % au T2 (hors cession des MA)

La marge brute a augmenté de 2,2 % en glissement annuel pour atteindre CHF 304 mio. grâce à la vente des services. La marge brute des services a légèrement diminué sous l'effet des revenus combinés. L'EBITDA ajusté a reculé de 3,0 % (y.c. IFRS 15: -1,8 %) pour atteindre CHF 148 mio., en raison de la hausse des frais de service de réseau liée à la cession des mâts d'antenne en août 2017. Sans cela, l'EBITDA ajusté aurait augmenté de 2,8 %, le surplus de la marge brute étant partiellement réinvesti dans la dynamique de croissance (hausse des dépenses d'exploitation ajustées de 1,6 % en glissement annuel). Le taux de croissance de l'EBITDA ajusté au T2 se situe à un niveau proche de celui du T1 (+2,7 % en glissement annuel). Le revenu net a diminué de 10,1 % pour s'établir à CHF 24 mio. La baisse des dépenses financières nettes liées au remboursement de la dette au T2 a été plus que compensée par l'augmentation des dépréciations et des amortissements ainsi que par la hausse des frais de service de réseau liée à la cession des mâts d'antenne.

Hausse du taux d'endettement en raison du paiement des dividendes

L'equity free cash flow a diminué, passant de CHF 82 mio. l'année précédente à CHF 33 mio. au T2 2018, conformément aux attentes de l'entreprise. Cette baisse est principalement due au fonds de roulement net qui a subi l'effet des rabais de roaming, tel qu'indiqué au T4 2017. La dette nette a augmenté au T2, passant de CHF 1137 mio. à CHF 1297 mio. au T1, principalement en raison du paiement des dividendes. Le ratio dette nette/EBITDA ajusté (pro forma) a augmenté, passant de 1,94 au T1 2018 à 2,19 au T2 2018. Par rapport au ratio de 2,76 au T2 2017, cela représente une réduction qui s'explique notamment par la cession des mâts d'antenne.

Renouvellement de l'accord d'accès au réseau fixe avec Swisscom

Le 22 août 2018, Swisscom et Sunrise ont convenu de renouveler l'accord commercial actuel concernant l'accès au réseau fixe. Cet accord, dont les modalités économiques restent essentiellement les mêmes, sera valable du 1er janvier 2019 au 30 juin 2022. Dans le cadre de l'extension du partenariat d'accès, Sunrise réalisera un investissement initial de CHF 101 mio., dont le paiement s'effectuera par tranches équivalant à 60 % en 2019, 20 % en 2020 et 20 % en 2021. Sunrise pourra ainsi continuer d'utiliser l'accès haut débit de Swisscom, qui inclut les technologies FTTH et xDSL, afin de proposer des services associés à Internet, à la communication vocale et à la télévision. Cette prolongation de contrat s'inscrit dans la stratégie de Sunrise qui vise à soutenir la croissance du segment Internet grâce à des partenariats FTTH dans les zones urbaines, grâce au haut débit mobile et grâce à l'accord avec Swisscom.

Hausse et renforcement des prévisions pour l'exercice 2018

En 2018, les prévisions pour le chiffre d'affaires sont maintenues entre CHF 1830 mio. et CHF 1870 mio. Les prévisions pour l'EBITDA ajusté augmentent de CHF 580-595 mio. à CHF 595-605 mio. en raison de la forte dynamique d'exploitation et de l'IFRS 15. Bien que le précédent objectif d'EBITDA ajusté n'ait pas inclus IFRS 15, les prévisions revues à la hausse intègrent un effet positif à un seul chiffre, moyen à élevé (en mio. de CHF) d'IFRS 15. Quant aux dépenses d'investissements pour l'exercice 2018, elles demeurent dans une fourchette comprise entre CHF 283 mio. et CHF 323 mio. Si les prévisions financières pour 2018 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer, pour l'exercice 2018, un dividende compris entre CHF 4.15 et 4.25 par action, payable sur les réserves d'apport en capital en 2019.

Tableau complémentaire des résultats du S1 2018

Chiffre d'affaires (en mio. de CHF) S1 2017 hors IFRS 15 S1 2018 y.c. IFRS 15 S1 2018 hors IFRS 15 En glissement annuel y.c. IFRS 15 En glissement annuel hors IFRS 15 Services mobiles 582 617 617 6,1 % 6,1 % Services de téléphonie fixe 186 168 168 (9,7 %) (9,6 %) Internet fixe 117 136 136 16,4 % 16,4 % Chiffre d'affaires total 884 921 921 4,1 % 4,2 % Chiffre d'affaires des services (total hors hubbing & matériel) 717 736 738 2,7 % 2,9 % Marge brute 584 597 599 2,2 % 2,5 % EBITDA 290 284 280 (2,2 %) (3,5 %) EBITDA ajusté 295 290 286 (1,9 %) (3,2 %) Ajusté de la cession des mâts d'antenne 4,1 % 2,7 % Résultat net 40 41 2,9 % Equity free cash flow 111 34 (69,4 %)

Pour lire le rapport IFRS, la présentation aux investisseurs et d'autres informations, veuillez consulter http://corporate.sunrise.ch/ir/reports-and-presentations.