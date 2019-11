Croissance des parts de marché et du résultat d'exploitation (EBITDA) au troisième trimestre

Chiffre d'affaires (CHF m) T3/2018 Hors IFRS 16 T3/2019 Y compris IFRS 16 T3/2019 Hors IFRS 16* En glissement annuel Y compris IFRS 16 En glissement annuel Hors IFRS 16 Services mobiles 321 325 1,3 % Services de téléphonie fixe 77 72 (5,7 %) Internet fixe 72 76 6,8 % Chiffre d'affaire total 469 474 1,0 % Chiffre d'affaire des services

(total, hors hubbing et matériel) 385 393 2,0 % Marge brute 310 316 316 1,9 % 1,9 % EBITDA 154 175 163 13,0 % 5,5 % EBITDA ajusté 158 173 161 9,4 % 2,0 % Résultat net 32 48 48 51,7 % 53,6 % Flux de trésorerie disponible sur fonds propres 58 88 52,0 % Clients (en milliers) Mobile Postpaid 1686 1854 9,9 % Mobile Prepaid 677 591 (12,7 %) Transmission vocale fixe 460 497 8,0 % Internet 449 490 9,1 % TV 236 269 14,4 %



*IFRS 16 n'influence pas le chiffre d'affaires

Le CEO de Sunrise, Olaf Swantee, commente les chiffres: «Au cours du troisième trimestre, nous avons poursuivi notre déploiement de la 5G, couvrant ainsi 309 villes et localités au début du mois d'octobre. Notre leadership sur le réseau, notre remarquable performance au troisième trimestre et nos bons résultats au classement BILANZ telecom démontrent que nous avons suivi la bonne stratégie en misant sur la qualité de nos réseaux, services et produits.»

Forte croissance de la clientèle Postpaid, Internet et TV

La dynamique des abonnements s'est poursuivie: Sunrise a réalisé 41 400 ajouts nets de services postpayés

au troisième trimestre 2019, contre 31 000 sur la même période l'année précédente. Cette remarquable performance est notamment due à l'acquisition de clients B2B (tels que «GF Machining Solutions» et «ewl energie wasser luzern») et à notre volonté d'aller plus loin pour notre clientèle. En glissement annuel, la base des clients Mobile Postpaid de Sunrise a progressé de 9,9 % contre 9,5 % au trimestre précédent. La base de clients Mobile Prepaid a diminué par rapport à l'année passée à travers la migration continue des clients vers des tarifs postpayés. Le nombre d'abonnés Internet et TV a progressé respectivement de 9,1 % et de 14,4 % en glissement annuel. Ces progressions substantielles ont été portées par les offres groupées 2-4P, un contenu TV attrayant (qui comprend Netflix, Sky Sports et Sky Show), les efforts en faveur de l'excellence des services et des offres promotionnelles ciblées.

Croissance du chiffre d'affaires des services à travers la croissance de la clientèle

Les revenus des services ont progressé de 2,0 % en glissement annuel, résultat de la croissance du revenu des segments Mobile Postpaid, Internet/TV et B2B. Par rapport au deuxième trimestre 2019, ces résultats constituent un ralentissement de la croissance (+3,1 % en glissement annuel), principalement dû à une activité d'intégration initiée par les projets. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 1,0 % en glissement annuel à CHF 474 millions: la croissance du chiffre d'affaire des services a été partiellement contrebalancée par une diminution des ventes de hubbing et de matériel mobile, qui ont toutes deux une faible rentabilité.

Croissance de l'EBITDA ajusté de 2,0 %

La marge brute a progressé de 1,9 % en glissement annuel à CHF 316 millions grâce à la croissance des revenus des services. La marge brute des services s'inscrit en léger recul, principalement à cause des offres promotionnelles et de l'augmentation de l'utilisation des services de roaming par les clients. Le surplus de marge brute a été partiellement réinvesti dans la dynamique de croissance. Les dépenses d'exploitation ajustées du troisième trimestre ont augmenté de 1,7 % en glissement annuel en raison des coûts variables liés à l'intégration des clients et à la dynamique opérationnelle, facteurs de croissance des revenus de services. L'EBITDA ajusté du troisième trimestre a augmenté de

2,0 % (y c. IFRS 16 +9,4 %) pour atteindre CHF 161 millions. Le résultat net a augmenté de CHF 32 millions l'année dernière à CHF 48 millions, soutenu par la croissance de l'EBITDA et la réduction du passif d'impôt différé.

Amélioration des flux de trésorerie disponible

L'eFCF est passé de CHF 58 millions à CHF 88 millions au troisième trimestre en glissement annuel, une augmentation qui s'explique par la croissance de l'EBITDA et une différence d'échéance de capex et de fonds de roulement nets par rapport à l'année dernière. L'endettement net a diminué au troisième trimestre pour s'établir à CHF 1554 millions contre CHF 1636 millions au deuxième trimestre, notamment en raison du flux de trésorerie disponible sur fonds propres. Le ratio entre l'endettement net pro forma IFRS 16 et l'EBITDA ajusté s'élève à 2,35x à la fin du troisième trimestre 2019. Hors IFRS 16, le ratio s'élève à 2,10x, soit une légère augmentation de 2,08x en glissement annuel, expliquée par les paiements relatifs aux licences.

Résiliation de la Convention d'achat d'action avec Liberty Global

Sunrise a résilié la CAA avec Liberty Global en date du 12 novembre 2019. Cette résiliation entraîne le versement d'une pénalité de CHF 50 millions à Liberty Global. Sunrise estime que le total des coûts supplémentaires liés à la transaction sera compris entre CHF 70 et 75 millions, incluant les frais de courtage (CHF 19 millions), les frais juridiques et de conseil, ainsi que les coûts d'intégration déjà engendrés (CHF 24 millions). Sur ce montant, CHF 27 millions ont déjà été répercutés sur les états financiers des neuf premiers mois de l'année 2019, y compris CHF 24 millions sous forme d'autres dépenses opérationnelles.

Objectifs confirmés pour l'année fiscale 2019

Les prévisions du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2019 sont toujours respectivement situées entre CHF 1860 et 1900 millions et CHF 618 et 628 millions. Cette fourchette ne prend pas en compte les effets d'IFRS 16. Les dépenses de capital pour l'exercice 2019 restent inchangées entre CHF 420 et 460 millions. Si les prévisions pour 2019 sont atteintes, Sunrise pense offrir un dividende compris entre CHF 4.35 et 4.45 par action pour l'exercice 2019, payé sur les réserves de contribution au capital de l'exercice 2020.

Tableau complémentaire des résultats des 9 premiers mois de 2019

Chiffre d'affaires (CHF m) 9 m 18 Hors IFRS 16 9 m 19 Y compris IFRS 16 9 m 19 Hors IFRS 16* En glissement annuel Y compris IFRS 16 En glissement annuel Hors IFRS 16 Services mobiles 938 929 (1,0 %) Services de téléphonie fixe 245 218 (11,0 %) Internet fixe 208 229 10,1 % Chiffre d'affaire total 1390 1375 (1,1 %) Chiffre d'affaire des services

(total, hors hubbing et matériel) 1121 1151 2,6 % Marge brute 907 933 932 2,9 % 2,8 % EBITDA 439 506 472 15,4 % 77 % EBITDA ajusté 448 496 463 10,9 % 3,4 % Résultat net 72 109 111 50,4 % 54,0 % Flux de trésorerie disponible sur fonds propres 92 92 (0,4 %)

*IFRS 16 n'influence pas le chiffre d'affaires

Pour obtenir le rapport IFRS, la présentation des investisseurs et d'autres informations détaillées, veuillez consulter www.sunrise.ch/reports.