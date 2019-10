Dès aujourd'hui dans la gamme Sunrise: Le Galaxy Fold 5G

«Nous nous réjouissons de pouvoir proposer dès à présent à nos clients le nouveau Galaxy Fold 5G, doté du premier écran pliable et d'une connexion 5G ultra-rapide. Avec ce nouvel appareil premium, Samsung mise sur le standard le plus performant en matière de téléphonie mobile et marque à nouveau des points avec une innovation révolutionnaire», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Le Galaxy Fold 5G avec son écran pliable, son design haut de gamme, sa caméra polyvalente et ses performances exceptionnelles, offre une expérience utilisateur incomparable. Les clients peuvent le découvrir par eux-mêmes dans les dix Sunrise Shops suivants: Aarau, Bâle, Bellinzone, Genève, Lugano, Schaffhouse, Wallisellen, Winterthour, Zurich, Zoug 1. Les clients qui optent pour ce mobile haut de gamme bénéficieront gratuitement de l'option 5G pendant 12 mois (d'une valeur de CHF 10.-/mois). L'offre s'applique à tous les abonnements Sunrise Freedom incluant un volume de données illimité.

Le Samsung Galaxy Fold 5G dispose du premier écran Infinity Flex de 7,3 pouces et appartient donc à une nouvelle catégorie de smartphones. Lorsque l'appareil est fermé, l'utilisateur peut accéder aux informations les plus importantes via l'écran frontal. Ce smartphone déploie tout son potentiel dès qu'il est ouvert. Les utilisateurs peuvent utiliser plusieurs fonctions en même temps, regarder des vidéos et jouer à des jeux. La fonction «multi-active window» leur permet d'utiliser jusqu'à trois applications compatibles simultanément.

Le Samsung Galaxy Fold 5G est vendu au prix de CHF 2197.- et se décline en deux couleurs: «Space Silver» et «Cosmos Black». L'appareil peut être acquis via un plan de paiement avec acompte de CHF 1.- et une mensualité de CHF 91.50 pendant 24 mois.

Vous trouverez des informations complémentaires concernant le Galaxy Fold 5G à l'adresse: www.sunrise.ch/galaxyfold

1 Shop Aarau, Graben 35/37 / Shop Bâle, Greifengasse 3 / Shop Bellinzone, Viale Stazione 13 / Shop Genève, Rue de Rive 8 / Shop Glattzentrum, Neue Winterthurerstrasse 99 / Shop Lugano, Piazza Dante 7 / Shop Schaffhouse, Fronwagplatz 14 / Shop Winterthour, Untertor 7 / Shop Zurich, Bahnhofstrasse 87 / Shop Zoug, Bundesplatz 8.