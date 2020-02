En 2019, Sunrise a donné le ton sur le marché et augmente ses dividendes de 5%

Grâce à la dynamique de croissance de la clientèle et du segment B2B, le chiffre d'affaires et les revenus des services ont progressé de +5,2% au quatrième trimestre, tandis que les revenus des services ont augmenté de +3,3% pendant l'exercice 2019

Chiffre d'affaires (en millions de CHF) T4/2018 Hors IFRS 16 T4/2019 Y compris IFRS 16 T4/2019 Hors IFRS 16* En glissement annuel Y compris IFRS 16 En glissement annuel Hors IFRS 16 Services mobiles 333 342 2,7% Services de téléphonie fixe 81 89 10,7% Internet fixe 73 80 10,4% Chiffre d'affaires total 486 511 5,2% Chiffre d'affaires des services (total, hors hubbing et matériel) 380 400 5,2% Marge brute 312 320 320 2,3% 2,3% EBITDA 164 82 71 (49,9%) (56,4%) EBITDA ajusté 153 172 161 12,1% 5,2% Résultat net 35 (53) (52) (253,6%) (251,3%) Flux de trésorerie disponible sur fonds propres 57 (113) (300,2%) Clients (en milliers) Mobile Postpaid 1729 1891 9,4% Mobile Prepaid 628 563 (10,3%) Réseau fixe (Voice) 468 502 7,3% Internet 457 496 8,5% TV 244 279 14,6%

* IFRS 16 n'influence pas le chiffre d'affaires

Le CEO de Sunrise, André Krause, commente les chiffres: «Notre solide performance pendant l'exercice 2019 confirme notre stratégie en tant que challenger de qualité: Sunrise a donné le ton, gagné des parts de marché, remporté des distinctions pour sa qualité et a endossé le leadership en ce qui concerne le réseau 5G, qui couvre actuellement 426 villes et localités. Nous avons maintenu nos excellentes performances malgré un environnement compétitif et poursuivrons notre croissance durant l'exercice 2020.»

Forte croissance de la clientèle Postpaid, Internet et TV

La dynamique de croissance du nombre d'abonnements s'est poursuivie: Sunrise a enregistré 37 700 nouveaux clients de services Postpaid au quatrième trimestre 2019. Cette remarquable performance est notamment due à l'acquisition de clients B2B (tels que «SRG SSR» et «On» durant le quatrième trimestre) et au renforcement de notre service à la clientèle. Durant l'exercice 2019, le volume de clients Mobile Postpaid de Sunrise a progressé de +9,4% contre +8,5% l'année précédente. La base de clients Mobile Prepaid a diminué par rapport à l'année passée du fait de la migration continue des clients vers des tarifs postpayés. Le nombre d'abonnés Internet et TV a respectivement progressé de +8,5% et +14,6% en glissement annuel. Ces progressions substantielles ont été portées par les offres groupées 2-4P, un contenu TV attrayant (qui comprend Netflix, Sky Sports et Sky Show), les efforts en faveur de l'excellence des services et des campagnes publicitaires ciblées.

Croissance du chiffre d'affaires des services soutenue par la dynamique de croissance de la clientèle et du B2B

Les revenus des services du quatrième trimestre ont progressé de +5,2% en glissement annuel, résultat de la croissance du revenu des segments Mobile Postpaid, Internet/TV et B2B. Par rapport au troisième trimestre 2019, ces résultats constituent une accélération de la croissance (+2,0% en glissement annuel). Le chiffre d'affaires total a augmenté de +5,2% au quatrième trimestre en glissement annuel, à CHF 511 millions. Cette croissance a été soutenue par le chiffre d'affaires des services et l'augmentation des ventes de hubbing et de matériel.

Le chiffre d'affaires total pour 2019 a augmenté de +0,5% en glissement annuel. La hausse du chiffre d'affaires des services a été portée par la dynamique de croissance de la clientèle et du B2B, partiellement contrebalancée par des ventes de hubbing et de matériel mobile moins élevées sur l'ensemble de l'année.

Augmentation de la marge brute et de l'EBITDA ajusté

La marge brute a progressé de +2,3% au quatrième trismestre en glissement annuel, à CHF 320 millions. La croissance a été portée par le chiffre d'affaires des services, tandis que la marge brute des services a légèrement reculé. La marge brute de l'exercice 2019 a augmenté de +2,7% en glissement annuel, à CHF 1252 millions. L'EBITDA ajusté au quatrième trimestre a augmenté de +5,2% (y compris IFRS 16: +12,1%), à CHF 161 millions, portant la croissance de l'EBITDA ajusté à +3,9% (y compris IFRS 16: +11,2%) sur l'exercice 2019. L'EBITDA publié au quatrième trimestre a chuté de 56,4%. En effet, Sunrise a enregistré des dépenses exceptionnelles de CHF 83 millions liées à l'annulation de l'acquisition d'UPC Switzerland (« UPC ») - comme annoncé en novembre dernier. Le revenu net a ainsi reculé de CHF 107 millions l'année dernière à CHF 59 millions en 2019, conséquence de l'annulation de l'acquisition d'UPC, partiellement compensée par la croissance de l'EBITDA et par la réduction de la dette fiscale latente.

eFCF impacté par les fréquences, l'accès au réseau fixe et l'annulation de l'acquisition d'UPC

Le flux de trésorerie disponible sur fonds propres (eFCF) pendant l'exercice 2019 a été principalement impacté par des paiements de CHF 91 millions liés à l'acquisition des fréquences 5G et des avances de CHF 60 millions versées à Swisscom au titre de l'accès au réseau fixe. Les paiements exceptionnels liés à l'annulation de l'acquisition ont réduit l'eFCF de CHF 112 millions. Au total, l'eFCF est donc passé de CHF 149 millions pendant l'exercice 2018 à CHF -22 millions. Le ratio entre l'endettement net et l'EBITDA ajusté s'élève à 2,50x à la fin de l'exercice 2019. Hors IFRS 16, ce ratio s'élève à 2,27x, soit une légère augmentation en glissement annuel par rapport à 1,99x, expliquée par les paiements liés aux fréquences, l'accès au réseau fixe et l'annulation de l'acquisition. Le Conseil d'administration propose d'allouer environ CHF 198 millions des réserves d'apports de capital étranger à la réserve de dividendes, afin de verser un dividende de CHF 4.40 par action en 2020, soit une augmentation de 5% en glissement annuel.

Prévisions de croissance de l'EBITDA ajusté et poursuite des investissements dans la croissance pour l'exercice 2020

Les prévisions du chiffre d'affaires et de l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2020 sont toujours comprises respectivement entre CHF 1875 et 1915 millions et entre CHF 675 et 690 millions. Cette fourchette inclut les effets d'IFRS 16, qui devraient être globalement stables en glissement annuel, selon nos prévisions. Les dépenses de capital (Capex) pour l'exercice 2020 devraient être comprises entre CHF 410 et 450 millions. Celles-ci incluent des investissements de CHF 130 à 150 millions dans un déploiement accéléré de la 5G et de la 4G+, qui soutiendra l'excellence du réseau et la dynamique de croissance de la clientèle et fournira un accès fixe sans fil dans certaines zones dépourvues du raccordement à la fibre. La prévision inclut également des versements anticipés un peu plus élevées au titre de l'accès au réseau fixe en raison d'une demande plus élevée qu'attendu des clients pour la fibre. Si les prévisions pour 2020 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer un dividende compris entre CHF 4.55 et 4.65 par action pour l'exercice 2020, qui sera payé sur les réserves d'apports de capital étranger de l'exercice 2021.

Confirmation de la politique de dividendes

Sunrise confirme sa politique de dividendes à long terme consistant à payer au moins 65% de l'eFCF et à viser 85% si Le ratio entre l'endettement net et l'EBITDA ajusté est inférieur à 2,3x (auparavant 2,0x, désormais ajusté pour la comptabilité IFRS 16). Pour la période 2018-2020, Sunrise maintient sa prévision de progression annuelle des dividendes de 4 à 6% et la prolonge d'un an, jusqu'en 2021. La spécification des prévisions 2018-2020 a été introduite afin de protéger les investisseurs de la volatilité des flux de trésorerie à court terme due à l'accès au réseau fixe et au paiement relatifs aux licences. La spécification des prévisions pour 2021 est fondée sur l'attente que le niveau des dépenses en capital se normalisera autour de CHF 250-290 millions (dépenses pour l'accès au réseau fixe via les services publics incluses, avances à Swisscom pour l'accès au réseau fixe exclues) après avoir atteint CHF 410-450 millions en 2020. Cette réduction améliorera significativement l'eFCF en 2021, qui devrait entièrement couvrir les spécifications de la prévision des dividendes conformément à la politique de dividendes à long terme.

Tableau complémentaire des résultats de l'exercice 2019

Chiffre d'affaires (en millions de CHF) 2018 Hors IFRS 16 2019 Y compris IFRS 16 2019 Hors IFRS 16* En glissement annuel Y compris IFRS 16 En glissement annuel Hors IFRS 16 Services mobiles 1271 1271 0,0% Services de téléphonie fixe 325 307 (5,7%) Internet fixe 280 309 10,2% Chiffre d'affaires total 1876 1887 0,5% Chiffre d'affaires des services (total, hors hubbing et matériel) 1501 1551 3,3% Marge brute 1219 1252 1252 2,7% 2,7% EBITDA 602 588 544 (2,4%) (9,7%) EBITDA ajusté 601 668 624 11,2% 3,9% Résultat net 107 56 59 (48,0%) (44,9%) Flux de trésorerie disponible sur fonds propres 149 (22) (114,8%)

Pour obtenir le rapport IFRS, la présentation des investisseurs et d'autres informations détaillées, veuillez consulter www.sunrise.ch/reports.