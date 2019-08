Expansion de la 5G: Plus de 262 villes et localités desservies par la 5G; couverture 5G Indoor, la solution pour les clients commerciaux

«Début avril, nous avons mis en service notre réseau 5G pour quelques clients sélectionnés. Cela fait de nous le premier fournisseur 5G en Suisse et en Europe. Depuis, nous avons été en mesure d'accroître encore notre avance. Le réseau 5G de Sunrise est le plus important du pays et constitue la référence en matière de qualité de couverture. Nous ne faisons pas de distinction entre «fast» et «wide», c'est-à-dire entre la 5G rapide et lente. Les clients privés et commerciaux veulent une couverture 5G à la fois performante et rapide. C'est pourquoi nous offrirons d'ici la fin de l'année une couverture 5G dans tous les Sunrise Shops et lancerons une solution dédiée pour les entreprises afin qu'elles puissent bénéficier le plus rapidement possible de la 5G pour soutenir leur transformation numérique», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Sunrise poursuit la mise en œuvre de son plan visant à consolider la position leader de la Suisse en Europe en matière d'infrastructures numériques 5G. Fin août 2019, Sunrise couvrait déjà plus de 262 villes/localités dans toute la Suisse, soit deux fois plus que le deuxième fournisseur. Afin de faire progresser l'expansion de la 5G, elle sera dans un premier temps principalement étendue là où se trouvent déjà des antennes.

L'aperçu complet se trouve dans la liste des localités actuelle et sur la carte de couverture. Pour l'expansion de la 5G, Sunrise s'engage à fournir partout la vitesse la plus élevée (jusqu'à 2 Gbit/s) et une couverture de haute qualité. C'est pourquoi la liste des localités ne répertorie que les 262 villes et localités où la couverture 5G dessert au moins 80% de la population locale. Ponctuellement, ce sont bien plus de sites que les 262 villes/localités qui sont couverts par la 5G, y compris les quartiers de grandes villes comme Zurich. Ceux-ci peuvent être identifiés sur la carte de couverture en saisissant le nom d'une localité ou une adresse.

Beaucoup de localités couvertes se trouvent en dehors des agglomérations. Avec «5G for People», Sunrise met l'accent sur l'Internet rapide au moyen de la «la fibre optique aérienne», de sorte que les ménages et les entreprises qui n'ont pas de connexion par fibre optique puissent tout de même bénéficier de débits pouvant atteindre 2 Gbit/s.

Couverture 5G dans les Sunrise Shops et pour les entreprises

Les «LampSites» assurent une couverture 5G efficace à l'intérieur des bâtiments. Aujourd'hui, huit Sunrise Shops (Spreitenbach, Argovie / Freiestrasse, Bâle / Rue de l'Ale, Lausanne / Balexert, Genève / Flagshipstore Bahnhofstrasse, Zurich/, Aéroport de Zurich/ Glattzentrum, Zurich / Ambassador House, Opfikon) offrent déjà une telle couverture 5G. Les personnes intéressées peuvent faire l'expérience de la 5G dans ces Shops avec les derniers appareils du marché.

La 5G est une technologie clé pour la digitalisation. C'est pourquoi les entreprises souhaitent pouvoir bénéficier de ces avantages le plus rapidement possible. En particulier pour les applications industrielles sensibles telles que l'automatisation et la surveillance des processus de production, une couverture 5G sans faille à l'intérieur des bâtiments est indispensable. Sunrise proposera donc à ses clients commerciaux une solution dédiée appelée «5G Indoor Coverage as a Service» en cours d'année, qui est basée sur l'utilisation de LampSites dans les entreprises.

Large gamme d'appareils 5G

Depuis le début du mois d'avril, des pionniers de Sunrise 5G bénéficient chez eux ou au bureau de connexions Internet rapides par les airs. Grâce à la box Internet 5G Sunrise, PC, ordinateurs portables, tablettes et smartphones sont simplement connectés à la box Internet 5G Sunrise via WiFi. Avec la 5G, les clients bénéficient d'une connexion Internet en général 10 à 20 fois plus rapide qu'auparavant avec leur ligne fixe (DSL).

Dans plus de 262 villes et localités, les clients peuvent également bénéficier de la nouvelle génération de smartphones, et donc par exemple d'une navigation plus rapide, de temps de réponse des apps plus courts, de streaming vidéo ou de jeux en ligne. En avant-première en Suisse et en Europe, Sunrise a lancé le HTC 5G Hub qui offre des connexions 5G ultra-rapides jusqu'à 2 Gbit/s dans les trains, cafés, etc. et sert de routeur 5G pour jusqu'à 20 appareils. Avec ces offres, Sunrise offre le plus grand choix d'appareils 5G en Suisse.

Couverture nationale jusqu'à la fin de l'année

Sunrise dessert en permanence de nouvelles villes/localités avec la 5G et souhaite étendre le réseau 5G le plus rapidement possible dans toutes les régions. Sunrise entretient un échange constructif et étroit avec les autorités responsables de l'octroi des permis. Sunrise concentre son expansion 5G sur les cantons et les communes qui souhaitent bénéficier rapidement des progrès technologiques. Dans les cantons qui ont opté pour des tactiques dilatoires avec des moratoires et des exigences procédurales plus strictes, on peut s'attendre à un écart pouvant atteindre 30 % par rapport aux autres cantons.