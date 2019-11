Expansion de la 5G: plus de 309 villes/localités couvertes par la 5G

«La Suisse est de loin le leader européen en matière de 5G. Nous sommes fiers de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice à travers le plus grand réseau 5G. Nous nous concentrons sur la qualité et misons sur une 5G rapide grâce à notre expansion. Nos clients apprécient beaucoup cette démarche. Les retours sont très positifs», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Une 5G rapide pour remplacer le réseau fixe et pour les smartphones 5G

Avec «5G for People», Sunrise se concentre d'une part sur le remplacement des connexions DSL lentes dans les localités dépourvues de fibre optique et de réseau câblé jusque dans les ménages ou les entreprises et, d'autre part, sur les applications mobiles avec les smartphones 5G. Afin de répondre aux besoins en matière d'Internet haut débit, Sunrise déploie à l'heure actuelle uniquement la «véritable 5G» dans la gamme de fréquences de 3,5 GHz avec un débit pouvant atteindre 2 Gbit/s. Cette solution offre une alternative de bonne qualité pour remplacer les lignes fixes lentes. Pour le moment, Sunrise renonce à déployer la 5G sur les fréquences existantes (700 MHz à 2600 MHz). Cela apporterait l'avantage d'offrir rapidement une couverture 5G à grande échelle, mais les appareils compatibles sont actuellement à peine disponibles et les vitesses de connexion sont relativement similaires à celles de la 4G+. Dans ce contexte, on parle même de «deux classes de 5G».

Sunrise couvre plus de 309 villes/localités avec la 5G. Seules les villes/localités dans lesquelles la couverture atteint au moins 80 % de la population locale sont comptabilisées. Ponctuellement, de nombreuses autres régions sont couvertes, y compris les quartiers de grandes villes comme Zurich. La carte de couverture actuelle avec le moteur de recherche d'adresses ainsi que la liste des localités est disponible sur la site web de Sunrise.

Surfer jusqu'à dix fois plus vite en moyenne avec la 5G

Les tests de débit effectués par les clients via l'application Sunrise Réseau Mobile démontrent par exemple que la stratégie de réseau 5G de Sunrise donne d'excellents résultats pour ses clients. Ces mesures indiquent que les clients Sunrise utilisant la 5G surfent sur Internet avec un débit moyen de plusieurs centaines de mégabits par seconde (Mbit/s), soit dix fois plus vite qu'avec la 4G. En raison des temps de réaction très courts de la 5G (les tests de débit des clients mesurent des temps de latence environ 2,5 fois plus courts), les smartphones 5G sont particulièrement adaptés au Smartphone Gaming fluide, même en qualité 4K.

Sunrise Game Cloud 5G: Next-Gen Smartphone Gaming

En novembre de cette année, Sunrise sera le premier fournisseur au monde à lancer la nouvelle génération de Smartphone Gaming en collaboration avec son partenaire de plateforme, Gamestream. Avec l'app Sunrise Game Cloud 5G, Sunrise proposera pour la première fois un service de gaming en 4K via la 5G, qui pourra également être utilisé avec le HTC 5G Hub. L'app Sunrise Game Cloud propose 50 jeux pour console haute définition, dont certains jeux populaires tels que Tomb Raider, DiRT Rally 2019 (en 4K) ou Roland Garros Tennis World Tour 2019 Edition. Ce service sera proposé en tarif forfaitaire pour smartphones 5G au prix mensuel de CHF 9.90. Les clients Sunrise 5G peuvent se préinscrire à l'adresse https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/world-of-5g/gaming.html et recevoir une manette de jeu pour smartphone en cadeau.

Expérimenter la 5G en direct dans plus de 23 Sunrise Shops

Les «LampSites» assurent une couverture 5G performante à l'intérieur des bâtiments. Aujourd'hui, 23 Sunrise Shops disposent déjà d'une couverture 5G. Dans ces Shops, les personnes intéressées peuvent faire l'expérience de la 5G en direct avec les derniers appareils sur le marché, tels que le Samsung Galaxy Fold 5G.

«5G Indoor Coverage as a Service» comme solution d'entreprise à partir d'aujourd'hui

La 5G est une technologie clé pour la digitalisation. C'est pourquoi les entreprises souhaitent pouvoir bénéficier de ces avantages le plus rapidement possible. En particulier pour les applications industrielles sensibles telles que l'automatisation et la surveillance des processus de production, une couverture 5G sans faille à l'intérieur des bâtiments est indispensable. À partir d'aujourd'hui, Sunrise proposera donc à ses clients commerciaux une solution dédiée appelée «5G Indoor Coverage as a Service», basée sur l'utilisation de LampSites dans les entreprises. Sunrise offre ainsi aux entreprises la base pour des solutions IoT sur mesure (Internet des objets) pour la mise en réseau de capteurs et de machines.

Couverture nationale d'ici la fin de l'année

Sunrise poursuit la mise en œuvre de son plan visant à consolider sa position de leader en Europe en matière d'infrastructures numériques et fournit la 5G à un nombre croissant de nouvelles villes/localités. Sunrise souhaite déployer le réseau 5G dans toutes les régions le plus rapidement possible. Sunrise est donc en contact étroit avec toutes les autorités de délivrance des licences et entretient un échange constructif. Sunrise concentre son expansion 5G sur les cantons et les communes qui souhaitent bénéficier rapidement des progrès technologiques. Dans les cantons et les communes qui ont opté pour des tactiques dilatoires à travers des moratoires, des suspensions d'autorisation et des exigences procédurales plus strictes, on peut s'attendre à un écart pouvant atteindre 30 % par rapport aux autres cantons et communes.

