Forte croissance de la clientèle et du résultat d'exploitation (EBITDA) au deuxième trimestre

Les revenus des services ont progressé de 3,1 % grâce à la dynamique de croissance de la clientèle et du segment B2B, alors que le chiffre d'affaires total a baissé de 1,7 % dû à un recul des ventes de matériel mobile et des revenus hubbing.

Les revenus des services ont progressé de 3,1 % grâce à la dynamique de croissance de la clientèle et du segment B2B, alors que le chiffre d'affaires total a baissé de 1,7 % dû à un recul des ventes de matériel mobile et des revenus hubbing.

Les revenus des services ont progressé de 3,1 % grâce à la dynamique de croissance de la clientèle et du segment B2B, alors que le chiffre d'affaires total a baissé de 1,7 % dû à un recul des ventes de matériel mobile et des revenus hubbing.

Chiffre d'affaires (en millions de francs) T2/2018 Hors IFRS 16 T2/2019 Y compris IFRS 16 T2/2019 Hors IFRS 16* En glissement annuel Y compris IFRS 16 En glissement annuel Hors IFRS 16 Services mobiles 315 302 (3,9 %) Services de téléphonie fixe 79 74 (6,0 %) Internet fixe 69 78 13,3 % Chiffre d'affaires total 463 455 (1,7 %) Chiffre d'affaires des services (total, sans hubbing et matériel) 374 386 3,1 % Marge brute 303 311 311 2,6 % 2,6 % EBITDA 147 157 146 6,6 % (0,8 %) EBITDA ajusté 150 165 155 10,3 % 3,4 % Résultat net 24 26 27 6,7 % 11,8 % Flux de trésorerie disponible 33 (29) (190,2 %) Clients (en milliers) Mobile postpayé 1,655 1,812 9,5 % Mobile prépayé 687 592 (13,9 %) Transmission vocale fixe 453 491 8,4 % Internet 442 483 9,4 % TV 229 263 14,8 %

*IFRS 16 n'influence pas le chiffre d'affaires

Le CEO de Sunrise, Olaf Swantee, commente les chiffres: «Notre leadership sur le réseau, la dynamique de la clientèle et la forte progression de l'EBITDA ajusté montrent que nous avons suivi la bonne stratégie en misant sur la qualité de nos réseaux, services et produits. Au deuxième trimestre, nous avons continué de préparer l'achat d'UPC. Je me réjouis de conclure cette transaction car nous croyons qu'elle améliorera notre avantage d'échelle et elle va nous procurer un plus grand avantage compétitif en renforçant notre positionnement convergent. À long terme, nous serons plus compétitifs.»

Forte croissance de la clientèle postpayé, Internet et TV

La dynamique des abonnements s'est poursuivie: Sunrise a réalisé 40 300 ajouts nets de services postpayés au deuxième trimestre 2019, contre 30 300 sur la même période l'année précédente. Cette bonne performance est due notamment à l'acquisition de clients B2B (comme le TCS et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme) et à notre volonté d'aller plus loin pour notre clientèle. En glissement annuel, le volume net de nouveaux clients mobile de Sunrise a progressé de 9,5 % contre 9,0 % au trimestre précédent. La base de clients mobile prépayé a diminué par rapport à l'année passée avec la migration continue des clients vers des tarifs postpayés. Le nombre d'abonnés Internet et TV a progressé respectivement de 9,4 % et de 14,8 % en glissement annuel. Ces progressions substantielles ont été portées par les offres groupées 2-4P, un contenu TV attrayant (qui comprend Netflix, Sky Sports et Sky Show), les efforts en faveur de l'excellence des services et des promotions ciblées.

Croissance du chiffre d'affaires des services avec la croissance de la clientèle

Les revenus des services ont progressé de 3,1 % en glissement annuel, résultat de la croissance du revenu des segments mobile postpayé, Internet/TV et B2B. Par rapport au premier trimestre 2019, cela constitue une accélération de la croissance (+2,7 % en glissement annuel), due principalement aux ventes d'équipement B2B. Le chiffre d'affaires total du deuxième trimestre a baissé de 1,7 % en glissement annuel à 455 millions de francs sous l'effet de la diminution des ventes de hubbing et de matériel mobile, qui ont toutes deux une faible rentabilité.

Croissance de l'EBITDA ajusté de 3,4 %

La marge brute a progressé de 2,6 % en glissement annuel à 311 millions de francs grâce à la croissance des revenus des services. La marge brute des services s'inscrit en léger recul, principalement à cause de la composition des revenus. Le surplus de marge brute a été partiellement réinvesti dans la dynamique de croissance. Les dépenses d'exploitation ajustées du deuxième trimestre ont augmenté de 1,8 % en glissement annuel en raison des coûts variables liés à l'intégration et à la dynamique opérationnelle, facteurs de croissance des revenus de services. L'EBITDA ajusté du deuxième trimestre a augmenté de 3,4 % (y c. IFRS 16 +10,3 %) pour atteindre 155 millions de francs. Le résultat net du deuxième trimestre 2019 a légèrement progressé avec 27 millions de francs en glissement annuel.

Impact du financement des licences 5G sur le flux de trésorerie disponible (eFCF) du deuxième trimestre et sur le ratio d'endettement

L'eFCF est passé de 33 millions de francs à -29 millions de francs au deuxième trimestre en glissement annuel, un recul qui s'explique par les 91 millions de francs investis dans la technologie 5G au deuxième trimestre 2019, conformément à ce qui avait été annoncé. L'endettement net a augmenté au deuxième trimestre pour s'établir à 1 636 millions de francs contre 1 420 millions de francs au premier trimestre, principalement dû au paiement des dividendes au paiement des fréquences 5G. Le ratio de l'endettement net pro forma IFRS 16 et de l'EBITDA ajusté est de 2,49x à la fin du deuxième trimestre 2019. Hors IFRS 16, le rapport s'élève à 2,24x, soit une augmentation de 2,19x en glissement annuel, expliqué par les paiements mentionnés ci-dessus.

Prévisions du montant annuel des synergies CHF 280 millions de francs (en hausse de 45 millions de francs) avec l'acquisition d'UPC Suisse

Après six mois passés à planifier l'intégration en détail, Sunrise augmente sa prévision de synergies annuelles de 235 millions de francs à 280 millions de francs. Cela comprend les 230 millions de francs de synergies sur les coûts et dépenses d'investissement à réaliser d'ici à 2023 (au lieu de 190 millions de francs d'ici à 2022) et 50 millions de francs de synergies sur les revenus à réaliser avant 2023 (au lieu de CHF 45 millions de francs d'ici à 2023). Les synergies totales équivalent à une valeur nette actuelle (NPV) de 3,1 milliards de francs (au lieu de 2,8 milliards de francs) après coûts d'intégration. En vue d'obtenir de meilleures synergies, les coûts uniques d'intégration sont attendus de passer d'une fourchette de 140/150 millions de francs à 230/250 millions de francs. Sous réserve de l'autorisation de la Commission de la concurrence et de l'approbation de l'AGE, la conclusion de la transaction est prévue pour fin novembre 2019.

Fourchette de prévisions de l'année fiscale 2019 corrigée à la hausse

Les prévisions du chiffre d'affaires 2019 sont toujours situées entre 1860 et 1900 millions de francs. Après les bons résultats du premier semestre 2019, Sunrise resserre la fourchette de son EBITDA ajusté, passant de 613-628 millions de francs à 618-628 millions de francs. Cette fourchette fait référence à l'entreprise elle-même (sans l'acquisition d'UPS Suisse) et ne prend pas en compte les effets d'IFRS 16. Les dépenses de capital restent inchangées pour 2019 entre 420 et 460 millions de francs. Si les prévisions pour 2019 sont atteintes, Sunrise pense offrir un dividende compris entre 4,35 et 4,45 francs par action pour l'exercice 2019, payé sur les réserves de contribution au capital de l'exercice 2020.

Tableau complémentaire des résultats T1/2019

Chiffre d'affaires (en millions de francs) T1/2018 Hors IFRS 16 T1/2019 Y compris IFRS 16 T1/2019 Hors IFRS 16* En glissement annuel Y compris IFRS 16 En glissement annuel Hors IFRS 16 Services mobiles 617 604 (2,1 %) Services de téléphonie fixe 168 145 (13,5 %) Internet fixe 136 152 11,8 % Chiffre d'affaires total 921 901 (2,1 %) Chiffre d'affaires des services (total, sans hubbing et matériel) 736 758 3,0 % Marge brute 597 617 617 3,4 % 3,3 % EBITDA 284 331 309 16,7 % 8,8 % EBITDA ajusté 290 324 302 11,7 % 4,2 % Résultat net 41 61 63 49,4 % 54,3 % Flux de trésorerie disponible 34 3 (90,3 %)

*IFRS 16 n'influence pas le chiffre d'affaires

Pour obtenir le rapport IFRS, la présentation des investisseurs et d'autres informations détaillées, veuillez consulter www.sunrise.ch/reports.