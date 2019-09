La COMCO approuve l'acquisition d'UPC Suisse

Cette décision confirme l'avis de Sunrise selon lequel la transaction lui offrira des avantages compétitifs importants et consolidera son rôle de concurrent. L'acquisition d'UPC permettra à Sunrise de disposer d'une infrastructure haut débit résolument tournée vers l'avenir et de fournir à sa clientèle privée et commerciale le meilleur réseau Internet partout en Suisse, que ce soit par FTTH, câble ou 5G. Comme indiqué précédemment, outre des économies de coûts considérables en particulier dans le secteur du marché de gros, Sunrise prévoit que cette transaction permettra d'optimiser le potentiel des ventes croisées. La transaction offre ainsi également à ses actionnaires une valeur ajoutée substantielle et assure la rentabilité à long terme de Sunrise.

«Nous saluons la décision de la COMCO et continuons à tout mettre en œuvre pour achever comme prévu l'intégration d'UPC Suisse dans la nouvelle entité Sunrise. Grâce à l'approbation de la COMCO, nous avons franchi une étape importante sur la route menant à New Sunrise. À travers l'acquisition d'UPC Suisse par Sunrise, la Suisse accueillera un challenger de taille sur le marché des télécommunications. La fusion des infrastructures de Sunrise et d'UPC Suisse ainsi que les investissements d'environ un demi-milliard de francs par an permettront de doter la Suisse d'une infrastructure Internet haute performance et d'un réseau 5G potentiellement capables de fournir d'ici 2021 un accès Internet haut débit de jusqu'à 1 Gbit/s à 90 % des ménages. Les clients privés et commerciaux pourront bénéficier des solutions de communication les plus modernes avec davantage de prestations à un meilleur coût. New Sunrise gagnera ainsi des parts de marché et deviendra un partenaire de choix de l'économie suisse.», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Par conséquent, plus aucun obstacle réglementaire ne s'oppose à la réalisation de la transaction. Au cours de la prochaine étape, Sunrise invitera les actionnaires à une assemblée générale extraordinaire qui devra se prononcer sur l'augmentation de capital nécessaire. L'assemblée générale est prévue d'avoir lieu le 23 octobre 2019 et la transaction devrait être finalisée d'ici fin novembre 2019.