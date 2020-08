Le Conseil d'administration de Sunrise recommande l'approbation de l'offre d'acquisition en espèces présentée par Liberty Global pour toutes les actions de Sunrise au prix de CHF 110 par action

Sunrise Communications Group AG ("Sunrise") a annoncé aujourd'hui que Liberty Global plc ("Liberty Global") a publié une annonce préalable pour son offre publique portant sur l'acquisition de la société, selon une valeur d'entreprise de CHF 6.8 milliards2. Le prix de l'offre de CHF 110 par action en espèces implique une prime de 32% par rapport au VWAP sur une période de 60 jours, 28% par rapport au jour de bourse immédiatement précédant ce communiqué, et représente un retour sur investissement total pour les actionnaires d'environ 90%1 depuis l'IPO de Sunrise en 2015. Le prix de l'offre valorise Sunrise selon un multiple de 10.0x2 l'EBITDA LTM Q1-20 ajusté de CHF 678 millions.

Après examen approfondi, le Conseil d'administration de Sunrise a considéré que la transaction est dans le meilleur intérêt de Sunrise et de ses actionnaires et, par conséquent, a unanimement décidé de recommander l'acceptation de l'offre. Dans le cadre de la transaction, Freenet AG ("Freenet") s'est engagée à apporter l'intégralité de sa participation dans Sunrise, laquelle atteint environ 24%, dans le cadre de l'offre.

Le regroupement permettra de renforcer le position de compétiteur national entièrement convergé pour tous les éléments de l'offre combinée 4 play, incluant la fibre, le câble, la télévision et la téléphonie mobile. L'entreprise combinée disposera de l'échelle nécessaire afin de stimuler l'innovation, investir dans de nouveaux services et poursuivre la croissance en proposant des offres innovantes à des prix compétitifs. La nouvelle société agrandie sera également mieux placée pour stimuler la concurrence avec des bénéfices directs pour l'ensemble de l'économie et des consommateurs suisses.

L'entité combinée sera bien positionnée pour continuer le déploiement de son réseau prochaine génération, incluant la 5G et les technologies futures, offrant d'ici à 2021 à 90% des foyers suisses une vitesse allant jusqu'à 1Gbps, avec une feuille de route claire pour permettre, dans la durée, d'atteindre jusqu'à 10Gbps. Le réseau prochaine génération d'UPC Suisse, avec sa large couverture de fibre, va encore plus renforcer la position de leader de Sunrise dans la 4G et la 5G.

Pour un résumé des bénéfices résultant de l'entité combinée pour les consommateurs, les entreprises et la Suisse, veuillez consulter le microsite www.nationalconnectivitychallenger.ch.

Thomas D Meyer, président du Conseil de Sunrise, a indiqué: "En faisant cette offre, Liberty Global a reconnu la qualité et la résilience de notre entreprise et son potentiel dans le futur. Le Conseil est convaincu que l'offre est dans le meilleur intérêt de nos actionnaires et créera des opportunités pour les employés de Sunrise de faire partie d'un compétiteur national entièrement convergé. La combinaison entre Sunrise et UPC Suisse va créer le premier compétiteur fixe-mobile sur le marché suisse des télécommunications, avec l'échelle et l'infrastructure pour concurrencer Swisscom."

Andre Krause, CEO de Sunrise, a commenté: "Sunrise a mis en œuvre sa stratégie axée sur la qualité et construit l'un des meilleurs réseaux de téléphonie mobile sur le plan mondial. Nous avons réussi à gagner des parts de marché dans toutes nos domaines d'activités, grâce à l'attention particulière que nous accordons à nous centrer sur le client, à l'excellence du service, à l'innovation et à l'offre de qualité. Nous sommes très fiers de ce que nos employés ont accompli et sommes convaincus que la combinaison avec UPC Suisse va permettre à l'entité combinée de devenir le premier compétiteur entièrement convergé sur le marché."

L'exécution de la transaction est soumise aux conditions usuelles décrites dans l'annonce préalable, y compris:

L'apport d'au moins 66 2/3% des actions de Sunrise dans le cadre de l'offre

L'obtention des autorisations nécessaires en matière de droit de la concurrence et autres autorisations;

L'absence d'Effet Préjudiciable Important d'ici à l'expiration de la période principale d'acceptation de l'offre (défini comme 10% de l'EBITDA ajusté pour l'exercice 2019, 10% des fonds propres consolidés au 31 décembre 2019 ou 7% du chiffre d'affaires relatifs aux services pour l'exercice 2019)

Une indemnité de rupture de CHF 50 millions serait due par Sunrise dans certaines circonstances, y compris dans le cas où le Conseil change ou retire sa recommandation d'accepter l'offre. Le prospectus d'offre et le rapport du conseil relatif à l'offre seront publiés dans les semaines à venir, et il est envisagé que la transaction soit exécutée vers la fin de l'année, sous réserve des approbations règlementaires.

Sunrise continuera à être opérée de manière indépendante pendant la période d'offre et poursuivra ses initiatives B2B et auprès des consommateurs conformément à sa feuille de route et à sa stratégie. Il n'y aura pas de changement pour nos clients dans l'intervalle. Suivant l'aboutissement de l'offre, Liberty Global envisage de mettre en œuvre une procédure de squeeze-out et de retirer les actions de Sunrise de la cotation sur SIX Swiss Exchange. Il est envisagé que Sunrise devienne une filiale à 100% au sein du groupe de sociétés de Liberty Global.

1En supposant l'absence de réinvestissement de dividendes depuis l'IPO. Retour sur investissement total pour les actionnaires d'environ 100% en supposant le réinvestissement de dividendes

2Sur la base d'une dette nette au Q1 2020 de CHF 1.6 milliard plus un dividende de CHF 0.2 milliard payé en avril et 45.4 millions d'actions sur une base diluée

Conseillers

Deutsche Bank conseille Sunrise sur les questions financières et Lenz & Staehelin conseille Sunrise sur les questions légales.

À propos de Sunrise

Sunrise Communications Group AG (Sunrise; SWX: SRCG) est le premier compétiteur sur le marché suisse des télécommunications. Sunrise est la plus grande société de télécommunications en Suisse non contrôlée par l'Etat, offrant des services de téléphonie mobile, Internet, TV et de téléphonie fixe aux particuliers et aux entreprises. Sunrise offre le réseau mobile 5G le plus étendu et le plus rapide de Suisse (magazine connect 1/2020). Sunrise est le pionnier de la 5G et a été le premier fournisseur à introduire la 5G au début du mois d'avril 2019. En juillet 2020, Sunrise couvrait déjà plus de 554 villes, offrant le réseau 5G (3.5 GHz) le plus étendu de Suisse et d'Europe. De plus, Sunrise offre la meilleure couverture géographique en 4G/LTE sur plus de 96% du territoire suisse à 99.98% de la population. La couverture 4G+ atteint approximativement 84.5% de la population suisse, avec une vitesse pouvant aller jusqu'à 900 Mbit/s. Sur le côté fixe, Sunrise atteint environ 85% des ménages en Suisse avec son réseau entièrement investi. La société offre les technologies de fibre optique les plus avancées - telles que le vectoring, le FTTS, le FTTB et le FTTH - grâce à son accord à long terme avec Swisscom, SFN et les services publics locaux. Sunrise emploie environ 1'739 personnes (équivalents temps pleins), ainsi que plus de 137 apprentis - la plus forte proportion d'apprentis (8.9%) dans un classement des entreprises suisses (SonntagsZeitung August 25, 2019).

À propos de Liberty Global

Liberty Global (NASDAQ: LBTYA, LBTYB et LBTYK) est l'un des leaders mondiaux convergés de la vidéo, du haut débit et des communications, avec des activités dans six pays européens sous les marques grand public Virgin Media, Telenet et UPC. Nous investissons dans les infrastructures et les plateformes numériques qui permettent à nos clients de tirer le meilleur parti de la révolution numérique. Notre taille importante et notre engagement en faveur de l'innovation nous permettent de développer des produits leaders sur le marché, fournis par des réseaux de nouvelle génération qui relient 11 millions de clients abonnés à 25 millions de services de télévision, d'internet à haut débit et de téléphonie. Nous servons également 6 millions d'abonnés pour la téléphonie mobile et offrons un service Wi-Fi grâce à des millions de points d'accès dans l'ensemble des régions où nous exerçons nos activités. De plus, Liberty Global détient 50% de VodafoneZiggo, une entreprise commune située aux Pays-Bas avec 4 millions de clients abonnés à 10 millions de lignes fixes et 5 millions de services mobiles, de même que des investissements significatifs dans ITV, All3Media, ITI Neovision, Lionsgate, les courses Formule E et plusieurs réseaux sportifs régionaux. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.libertyglobal.com.