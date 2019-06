Le président d'UPC Suisse Eric Tveter renonce à son poste

Zurich (awp) - L'ancien directeur général d'UPC Suisse et actuel président du conseil d'administration Eric Tveter cède la présidence. La maison-mère Liberty Global, qui est en train de vendre UPC à Sunrise, l'a annoncé lundi. M. Tveter ne sera pas remplacé, a précisé à AWP un porte-parole d'UPC.

M. Tveter avait cédé son poste de CEO en septembre dernier, après neuf années de fonction. Severina Pascu l'avait remplacé et il s'était concentré sur la présidence du conseil d'administration. Le patron de Liberty Global, Mike Fries a rappelé que M. Tveter a contribué à la transformation des affaires en Suisse, mais aussi en Autriche et en Europe de l'Est.

Liberty Global est en train de vendre UPC Suisse à Sunrise pour 6,3 milliards de francs suisses. La transaction avait été annoncée en février.

rw/rp/jh