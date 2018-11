Poursuite de la croissance de la clientèle et de la marge brute au T3

Chiffre d'affaires (en mio. de CHF) T3 2017 hors IFRS 15 T3 18 y.c. IFRS 15 T3 18 hors IFRS 15 En glissement annuel y.c. IFRS 15 En glissement annuel hors IFRS 15 Services mobiles 309 321 321 3,9 % 4,0 % Services de téléphonie fixe 89 77 77 (13,7 %) (13,7 %) Internet fixe 63 72 71 14,3 % 13,6 % Chiffre d'affaires total 460 469 469 1,9 % 1,9 % Chiffre d'affaires des services (total hors hubbing & matériel) 380 385 386 1,3 % 1,4 % Marge brute 306 310 311 1,2 % 1,4 % EBITDA 154 154 154 0,2 % (0,3 %) EBITDA ajusté 158 158 157 0,0 % (0,6 %) Ajusté de la cession des mâts d'antenne 1,8 % 1,3 % Résultat net 442 32 (92,9 %) Hors gain sur cession des mâts 22 32 42,5 % Equity free cash flow 100 58 (41,8 %) Clients (en milliers) Mobile postpaid 1563 1686 7,9 % Mobile prepaid 796 677 (14,9 %) Vocal fixe 435 460 5,9 % Internet 410 449 9,4 % TV 201 236 17,2 %

Olaf Swantee, CEO de Sunrise, décrit la situation: «Nos résultats au T3 continuent d'afficher une croissance sous-jacente de l'EBITDA, soutenue par l'amélioration des résultats dans le segment B2B et par nos propositions attrayantes aux clients des services mobiles et fixes. Ces bons résultats, combinés à notre excellente note au classement télécom BILANZ, confirment notre stratégie de challenger de la qualité en Suisse.»

Croissance de la clientèle au T3

La dynamique de souscriptions s'est poursuivie, Sunrise ayant réalisé 31 000 ajouts nets de clients postpaid au T3 2018. Il s'agit notamment de 23 200 ajouts nets de cartes SIM primaires, ce qui représente la meilleure performance de Sunrise depuis 2012. Les gains de clients B2B (T3: canton de Lucerne, Edelweiss Air) et une orientation stratégique axée sur la qualité du réseau, des service et des produits ont permis cette évolution. En glissement annuel, Sunrise a acquis 7,9 % de nouveaux clients mobile postpaid nets, contre +7,7 % au trimestre précédent. La clientèle mobile prepaid a diminué en glissement annuel alors que les clients continuent de passer à l'offre postpaid. Le nombre d'abonnés Internet au T3 a augmenté de 9,4 % en glissement annuel pour atteindre un total de 448 700, et le nombre d'abonnés TV a progressé de 17,2 % en glissement annuel pour un total de 235 500. Ces hausses considérables sont le résultat des tarifs convergents Sunrise One, de l'amélioration de la qualité des contenus TV («Sky Show» notamment), d'un excellent service et d'offres promotionnelles dédiées.

Hausse du chiffre d'affaires des services générée par les offres postpaid, Internet/TV et B2B.

Le chiffre d'affaires total a augmenté de 1,9 % (y.c. IFRS 15: +1,9 %) en glissement annuel pour atteindre CHF 469 millions grâce à la vente de matériel et de services. Cette dernière a augmenté de 1,4 % en glissement annuel sous l'effet de la croissance du chiffre d'affaires des segments mobile postpaid, Internet/TV et B2B. Les offres promotionnelles estivales pour le roaming ont entraîné un ralentissement de la croissance du CA des services, alors qu'il avait augmenté de 2,9 % en glissement annuel au trimestre précédent, comme l'indiquent les résultats du T2 en août.

Augmentation de l'EBITDA ajusté de 1,3 % au T3 (hors cession des mâts)

La marge brute a augmenté de 1,4 % en glissement annuel à CHF 311 millions grâce à la vente des services. L'EBITDA ajusté a reculé de 0,6 % (y.c. IFRS 15: 0,0 %) pour atteindre CHF 157 millions en raison de la hausse des frais de service de réseau liée à la cession des mâts d'antenne en août 2017. Sans cela, l'EBITDA ajusté aurait augmenté de 1,3 %, le surplus de la marge brute étant partiellement réinvesti dans la dynamique de croissance (hausse des dépenses d'exploitation ajustées de 1,5 % en glissement annuel). Des promotions estivales attrayantes pour le roaming ont réduit le taux de croissance de l'EBITDA ajusté du trimestre, alors qu'il était de 2,8 % au T2 de l'exercice précédent (ajusté de la cession des mâts). Le résultat net est passé de CHF 22 millions au T3 2017 à CHF 32 millions au T3 2018, corrigé du gain de cession des mâts d'antenne l'an dernier.

Rapport d'endettement de 2,08 x

L'equity free cash flow a été affecté par une saisonnalité des dépenses d'investissement différente de celle de l'année dernière. De plus, la hausse des prix des combinés a pesé sur le fonds de roulement net. En conséquence, l'equity free cash flow a diminué, passant de CHF 100 millions l'année précédente à CHF 58 millions au T3 2018, ce qui correspond aux attentes de l'entreprise. L'endettement net s'est amélioré au T3, passant à CHF 1239 millions contre CHF 1297 millions au T2, grâce à l'equity free cash flow. Le ratio dette nette/EBITDA ajusté s'est amélioré, puisqu'il passe de 2,19x au T2 2018 à 2,08x au T3 2018.

Maintien des prévisions pour l'exercice 2018

Pour l'exercice 2018, le chiffre d'affaires et l'EBITDA ajusté devraient se situer respectivement entre CHF 1830 et 1870 millions et entre CHF 595 et 605 millions. Les dépenses d'investissement pour 2018 sont confirmés dans la fourchette de CHF 283 à 323 millions. Si les prévisions financières pour 2018 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer, pour l'exercice 2018, un dividende compris entre CHF 4.15 et 4.25 par action, payable sur les réserves d'apport en capital en 2019.

Tableau complémentaire des résultats pour les 9 premiers mois de 2018

Chiffre d'affaires (en mio. de CHF) 9 m 17 hors IFRS 15 9 m 18 y.c. IFRS 15 9 m 18 hors IFRS 15 En glissement annuel y.c. IFRS 15 En glissement annuel hors IFRS 15 Services mobiles 890 938 938 5,3 % 5,4 % Services de téléphonie fixe 275 245 245 (11,0 %) (10,9 %) Internet fixe 180 208 207 15,7 % 15,4 % Chiffre d'affaires total 1345 1390 1390 3,4 % 3,4 % Chiffre d'affaires des services (total hors hubbing & matériel) 1097 1121 1123 2,2 % 2,4 % Marge brute 890 907 910 1,8 % 2,1 % EBITDA 444 439 434 (1,3 %) (2,4 %) EBITDA ajusté 453 448 443 (1,2 %) (2,3 %) Ajusté de la cession des mâts d'antenne 3,3 % 2,2 % Résultat net 481 72 (85,0 %) Hors gain sur cession des mâts 62 72 17,1 % Equity free cash flow 210 92 (56,3 %)

Pour lire le rapport IFRS, la présentation aux investisseurs et d'autres informations, veuillez consulter www.sunrise.ch/reports.