Première en Suisse et en Europe: Sunrise lance le HTC 5G Hub

«Début avril, nous avons été le premier opérateur en Suisse et en Europe à mettre en service un réseau 5G avec des clients sélectionnés. En mai, trois smartphones 5G ont été introduits sur le marché, dont deux en première mondiale et suisse. À l'occasion d'une nouvelle première en Suisse et en Europe, nous proposons dès maintenant le HTC 5G Hub, le hotspot Wi-Fi 5G idéal en déplacement, à la maison, dans les résidences secondaires, les PME, les bureaux temporaires, etc. Nous confirmons ainsi notre place de leader en matière de 5G», confie Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

«Nous sommes heureux de lancer le HTC 5G Hub avec Sunrise, pionnier de la 5G en Suisse et en Europe. Le HTC 5G Hub est un appareil unique ainsi qu'un précurseur qui fixe de nouveaux jalons en matière de 5G et en tant que plateforme de divertissement et d'affaires», explique Graham Wheeler, HTC President Europe.

À l'heure actuelle, des connexions Internet 5G ultra-rapides sont disponibles dans plus de 218 villes et localités avec le HTC 5G Hub et l'abonnement de données Sunrise Mobile Internet unlimited 5G. Dans les zones où la 5G n'est pas encore disponible, Sunrise met à disposition de ses utilisateurs des connexions Internet jusqu'à 700 Mbits/s grâce au plus grand réseau 4G de Suisse. L'abonnement Mobile internet unlimited 5G comprend également un volume de données de 1 GB pour le roaming dans la Région 1 (Europe, USA, Canada) et peut être combiné avec toutes les options de roaming de données, telles que la Travel data unlimited Europe, récemment lancées pour surfer en illimité en Europe (CHF 19.90 pour 30 jours).

Jusqu'à 20 appareils tels que des smartphones, tablettes, ordinateurs portables ou Smart TV peuvent être connectés au HTC 5G Hub par Wi-Fi. Le HTC 5G Hub, qui convient aussi bien à une utilisation mobile que stationnaire par des clients privés et commerciaux, constitue une référence en matière de leadership technologique dans le domaine de la 5G. L'écran tactile 5 pouces, Android 9 et les commandes vocales via Google Assistant assurent une utilisation extrêmement intuitive.

Grâce à Android 9, les applications de streaming, les émissions de télévision et les films de Google Play Store peuvent également être diffusés, via HDMI en qualité 4k sur de grands écrans TV. Le 4k gaming est également disponible sur n'importe quel service de jeu basé sur le cloud et téléchargeable dans le Google Play Store.

En déplacement

Grâce à ses dimensions compactes (12,9 x 10 x 0,43 cm) et à son poids réduit (340 g), le HTC 5G Hub constitue le compagnon idéal pour l'utilisation de la 5G mobile, par exemple pendant les trajets quotidiens en Suisse. Alors que l'utilisation de la fonction «hotspot» réduit significativement la durée de vie de la batterie d'un smartphone, le HTC 5G Hub promet quant à lui au moins une journée de connexions 5G ultra-rapides grâce à sa batterie performante de 7660 mAh). En outre, le port USB-C du HTC 5G Hub permet de recharger d'autres appareils.

À la maison et au bureau

Le HTC 5G Hub constitue l'alternative idéale au réseau fixe à la maison, dans la résidence secondaire, en colocation, au bureau, sur un chantier, etc. Grâce à la connexion 5G pouvant atteindre 2 Gbits/s, le hub 5G de HTC offre une connexion Internet ultra-rapide par voie aérienne, qui constitue une alternative au raccordement à la fibre optique quand celle-ci n'est pas disponible.

Le HTC 5G Hub séduit également en tant que plateforme de divertissement, il est compatible avec le streaming de vidéos en 4K (p. ex. Netflix) et les activités de gaming. Le HTC 5G Hub permet de partager musique, vidéos et images simplement et rapidement avec d'autres appareils. Les haut-parleurs intégrés (rendement de 90 dB) assurent un son de qualité supérieure.

Au travail, le HTC 5G Hub séduit par les conférences multimédia, le partage de fichiers et de contenus, des réseaux rapides et cryptés ainsi que la possibilité de configurer un VPN (Virtual Private Network) pour garantir un échange de données sécurisé avec les réseaux de l'entreprise. Le port Ethernet permet également de relier directement le HTC 5G Hub à un réseau d'entreprise.

Prêt pour le futur avec la réalité virtuelle (RV) basée sur le cloud

Le HTC 5G Hub a été conçu pour le développement futur de l'infrastructure 5G à travers l'Edge Computing (serveurs d'ordinateurs dans les stations de base 5G). À l'avenir, les contenus en RV seront transférés du cloud au casque VIVE de HTC via le HTC 5G Hub, sans PC ni câble. Ainsi, une expérience en RV mobile de qualité supérieure en temps réel sera possible directement via la 5G.

Sunrise offre le réseau 5G leader

Début avril, Sunrise a mis en service le premier réseau 5G de Suisse dans plus de 150 villes et localités avec des clients sélectionnés. Depuis début juin, Sunrise fournit une couverture 5G à plus de 218 villes et localités. Sunrise met systématiquement en œuvre son plan d'approvisionner la population suisse avec la 5G et proposera la 5G dans toutes les régions suisses d'ici à fin 2019.

Le 5G Coverage Checker fournit un aperçu actuel des endroits où les clients bénéficient du réseau rapide.

1) L'offre inclut un abonnement Mobile Internet Unlimited pour CHF 34.00/mois (au lieu de CHF 59.00), combiné à un HTC 5G Hub dans un plan de paiement de l'appareil avec un acompte de CHF 1.00 et 24 mensualités de CHF 35.00. CHF 840.- payable en mensualités. Paiement par mensualités sans frais et sans intérêts. Durée minimale du contrat de 24 mois. Rabais sur l'abonnement valable pour 24 mois, le prix normal est ensuite facturé. Frais d'activation (y compris carte SIM) de CHF 49.00. Offre valable jusqu'au 31.7.2019, dans la limite des stocks disponibles.

