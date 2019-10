Première en Suisse: yallo swype – le nouvel abonnement mobile via une app pour une expérience client 100 % numérique

«Les Digital Natives sont de plus en plus nombreux et c'est précisément pour eux que nous avons développé swype. Les personnes qui ont grandi avec le numérique sont très à l'aise avec le monde du digital et savent clairement ce qu'elles attendent de leur fournisseur de télécommunications: un service simple et illimité à un prix abordable - le tout avec un aspect novateur et intuitif. Une sorte de Netflix pour l'abonnement mobile», explique Giuseppe Bonina, directeur de YOL Communications.

Pas de surprises: contrôle total des coûts

Avec swype, les clients peuvent surfer en illimité et toujours en haut débit. Un tarif forfaitaire pour toute la Suisse est également proposé pour les appels en Suisse sur les réseau fixe et mobile. Simple et clair: il existe trois tarifs pour swype. Les clients choisissent toujours au préalable s'ils souhaitent utiliser swype au jour le jour ou pour un mois entier. Le paiement est également effectué à l'avance: l'offre coûte CHF 2.- par jour ou CHF 39.- par mois. Pour une utilisation vers et à l'étranger, nous proposons aux clients l'option supplémentaire «International & Roaming» qui coûte CHF 3.- par jour et permet de bénéficier des appels vers l'international, de la navigation sur Internet et des appels illimités dans 25 pays1. Contrôle des coûts et liberté totale: les clients peuvent résilier à tout moment avec effet immédiat. Il n'y a aucune durée minimale du contrat.

Pour ceux qui pensent et agissent numérique

L'intégration avec swype est très simple et peut être entièrement effectuée sur le mobile du client ou la tablette via l'app swype. Seuls quelques clics et trois minutes suffisent pour devenir client swype. Voici comment cela fonctionne: sélectionner le tarif souhaité (quotidien ou mensuel), commander une carte SIM gratuite, confirmer l'identité par voie numérique et payer via TWINT ou carte de crédit. Les factures et les rappels appartiennent au passé. Pour toute question ou tout commentaire au sujet de swype, c'est possible d'entamer une conversation via WhatsApp directement dans l'application.

Concept innovant mis en place en moins de 100 jours

La mise en service sans serveur a permis de proposer une toute nouvelle expérience client en moins de 100 jours. Dans le cadre du développement de swype, les priorités étaient la simplicité, la gestion autonome du produit et l'amélioration continue de l'ergonomie pour les clients. Pour ce faire, yallo mise sur le savoir-faire des Amazon Web Services et de Moflix. Cette solution innovante développée conjointement avec ses partenaires d'innovation se fonde sur différents microservices d'Amazon Web Services. De cette manière, il est possible de coordonner d'autres services basés sur le cloud, tels que l'identification du client, la facturation ou le support clients. Toutes les données personnelles sont bien entendu traitées de manière confidentielle et via des infrastructures sécurisées et certifiées ISO (27001).

Même si l'offre sera seulement lancée dans quelques semaines, les clients peuvent déjà se préinscrire pour tester swype et se familiariser avec le produit à l'occasion d'une phase béta de plusieurs semaines. Le test commencera dans environ trois semaines. Ici le lien pour s'inscrire: www.yalloswype.ch.

1 Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, Finlande, France, Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Suède.