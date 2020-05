Salt et Sunrise concluent un partenariat stratégique visant à fournir des services haut débit basés sur la fibre optique à 1,5 million de foyers en Suisse

Sunrise et Salt ont annoncé aujourd'hui leur projet de partenariat stratégique visant à créer une plate-forme leader pour la fibre optique jusqu'au domicile («FTTH») proposant des services de connectivité haut débit ultrarapide en accès libre dans toute la Suisse. Le déploiement sera réalisé par Swiss Open Fiber, une joint-venture qui sera établie et copossédée par Salt et Sunrise qui sera détenue à parts égales avec un futur partenaire financier. Grâce à cette initiative suisse, Sunrise et Salt souhaitent contribuer considérablement à la numérisation et à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au bénéfice des clients et de la Suisse en tant que site économique.

Swiss Open Fiber s'est fixé pour objectif d'atteindre 1,5 million de foyers au cours des 5 à 7 années à venir pour un investissement total allant jusqu'à CHF 3 milliards. L'but est de soutenir les régions de Suisse qui ne sont pas suffisamment approvisionnées en matière de haut débit de pointe, afin de promouvoir la numérisation dans les zones non urbaines également. Alors que Salt et Sunrise agiront en tant que clients de référence, le réseau d'infrastructures sera proposé à tous les autres concurrents afin qu'ils puissent fournir à leurs clients des services de connectivité haut débit ultrarapide. Sunrise et Salt ont déjà entamé des pourparlers avec des partenaires financiers potentiels ainsi qu'avec des banques de financement et ont l'intention de signer des accords correspondants dans les mois à venir. La nouvelle infrastructure apporte des avantages environnementaux substantiels par un partage de réseau efficace sur le plan énergétique et du passage à la fibre optique. Le projet s'appuie sur un concept éprouvé qui a déjà été mis en œuvre avec succès dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie. Le déploiement devrait commencer au quatrième trimestre 2020.

André Krause, CEO de Sunrise, déclare: «Nous nous réjouissons de nous lancer dans cette joint-venture qui accélérera la connectivité ultrarapide à haut débit et améliorera considérablement le déploiement de la fibre optique en Suisse par rapport aux autres pays européens. Cette plateforme est ouverte et transparente pour le marché et nous sommes très heureux d'avoir gagné Marc Furrer, l'expert le plus renommé de ce marché, comme président du conseil d'administration de Swiss Open Fiber.»

Pascal Grieder, CEO de Salt, explique: «Ce projet est unique en son genre, il tire parti des capacités et de la portée de deux puissants opérateurs suisses afin de créer une infrastructure nationale. L'importance croissante des modèles de travail et d'apprentissage flexibles et virtuels continuera de susciter un besoin en services haut débit performants dans les ménages suisses, et notre initiative facilitera la mise en place de ces services à des prix attractifs. Nous avons élaboré un plan de déploiement ambitieux et encourageons les municipalités et les services publics qui envisagent un déploiement FTTH à nous contacter. Nous sommes prêts à collaborer.»

Marc Furrer, ancien président de la Commission fédérale de la communication (ComCom), déclare: «En 2008, nous avons introduit la table ronde, qui nous a permis de connecter environ un tiers de la population suisse à la FTTH. Nous voulons maintenant que le reste de la Suisse puisse bénéficier de produits FTTH de haute qualité qui sont essentiels pour le home office, l'enseignement à domicile et le home entertainment. La joint-venture prévue couvrira la majorité du marché restant avec ces connexions à haut débit, tout en assurant la concurrence au niveau des infrastructures. En outre, l'investissement de 3 milliards de francs suisses donnera un coup de fouet à l'économie locale.»

La plate-forme sera accessible à tous les acteurs du marché. Swiss Open Fiber collaborera avec Swiss Fibre Net («SFN»), qui soutiendra le développement et les activités opérationnelles dans le cadre d'un partenariat stratégique. L'expansion accélérée de la FTTH profitera à tous les partenaires et clients de la SFN. Andreas Waber, CEO de SFN, déclare: «Nous sommes extrêmement heureux d'être le partenaire stratégique de la plate-forme Swiss Open Fiber. Cela renforcera nos relations commerciales déjà existantes et fructueuses avec les deux opérateurs et nous nous réjouissons de faire progresser une infrastructure suisse ouverte en fibre optique.»

Salt et Sunrise ont engagé Lazard respectivement Morgan Stanley comme conseillers financiers.

