Sunrise Communications : À nouveau un taux de réussite de 100% aux examens finaux pour les apprentis Sunrise

«La formation professionnelle chez Sunrise est exigeante. Nous attendons une grande implication de la part de nos Young Talents. Je suis donc d'autant plus satisfait par le taux de réussite de 100% obtenu par les apprentis Sunrise lors de leurs examens finaux. Grâce à ce grand succès - pour lequel je tiens à les féliciter - les apprentis prouvent que leur engagement les pousse à aller toujours plus loin pour s'améliorer et offrir le meilleur service possible aux clients, des valeurs essentielles pour Sunrise. Ce faisant, ils apportent une contribution significative à notre position en tant qu'acteur de premier plan sur le marché», s'enorgueillit Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Avec une proportion de places d'apprentissage de 8.7% (140 apprentis) par rapport aux postes à plein temps, Sunrise forme le plus grand nombre d'apprentis dans le secteur des télécommunications en Suisse. Sunrise propose des places d'apprentissage dans le domaine commercial, la vente au détail, l'informatique et les relations clients.

En outre, 24 des 40 Young Talents diplômés intégreront leur premier poste au sein de Sunrise à partir du mois d'août dans les Sunrise Shops ainsi que dans les départements Finance, Réseau, Consumer Customers et Customer Services.