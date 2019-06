Sunrise Communications : Apple Music nouveau chez Sunrise

«Grâce à notre fantastique partenariat avec Apple, nous sommes le seul opérateur de télécommunications en Suisse à pouvoir offrir gratuitement à ses clients Apple Music pendant 6 mois. Avec un accès à 50 millions de chansons, nos clients peuvent écouter toute la musique qu'ils aiment quand et où ils le souhaitent», a déclaré réjoui Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

En juin, Sunrise a chargé l'institut d'études de marché LINK de mener une enquête représentative auprès de la population âgée de 15 à 79 ans. Cette enquête montre une image claire de l'utilisation de la musique en streaming :

Un Suisse sur deux utilise déjà un service de streaming de musique et écoute ses chansons en moyenne huit heures par semaines via ce service.

Aujourd'hui, 40% des utilisateurs paient déjà une redevance mensuelle pour le service de streaming de musique.

Un utilisateur d'iPhone sur deux est prêt à accepter l'offre Sunrise avec 6 mois d'Apple Music en cadeau et à s'abonner à Apple Music.

La musique fait partie de la vie quotidienne des Suisses et le streaming de musique joue un rôle important. Selon l'étude, le streaming de musique est le plus souvent utilisé lorsque en voiture ou dans les transports publics. Utiliser la musique en streaming à tout moment et en tout lieu est un grand besoin : 28% des femmes écoutent leur musique préférée même sous la douche. Pour 30% des consommateurs, il est important de pouvoir diffuser de la musique à l'étranger également, dont 40% écoutent la musique en mode hors ligne.

Apple Music couvre exactement ce besoin et offre l'accès au catalogue Apple Music avec plus de 50 millions de titres. Apple Music peut être utilisé sur jusqu'à dix appareils avec iOS et Android ainsi que dans un navigateur Internet sur un PC ou un laptop.

L'utilisation d'Apple Music en Suisse pour les clients Sunrise n'est pas décomptée des limites de données contenues dans l'abonnement (zero rating). Dans le cadre de la promotion de lancement, Sunrise propose à tous les clients Postpaid un accès gratuit à Apple Music pendant six mois et sans engagement. Apple Music coûte CHF 12.90 par mois et sera facturé sur la facture Sunrise après six mois d'utilisation gratuite.

Dans le cadre d'une offre promotionnelle exclusive pour nouveaux clients, Sunrise et Apple proposent la iWatch S4 mm Space Grey Black Band et six mois gratuits d'Apple Music, d'une valeur supérieur à 600 CHF, avec une commande de d'un'iPhone en combinaison avec l'abonnement mobile Freedom Europe Data, Young Europe Data, Europe&US ou Young Europe&US. L'offre promotionnelle est en cours du 18 au 27 juin 2019.

Pour plus d'informations au sujet d'Apple Music: www.sunrise.ch/applemusic