Sunrise Communications : Avantages compétitifs grâce à des solutions de place de travail mobiles

La numérisation de l'infrastructure de communication et de travail offre en effet des possibilités quasi-illimitées aux entreprises. Des structure fixes et onéreuses telles que des installations téléphoniques, des réseaux LAN et des meubles de bureau sont remplacés par des lieux de travail flexibles avec des ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones. Les équipes de projet peuvent travailler et accéder de partout et à tout moment aux documents et applications dont elles ont besoin. Ces derniers sont soit sauvegardés (pour les documents) ou exploités (pour les applications) de façon sécurisée dans le Cloud.

La «Unlimited Mobile Workplace» de Sunrise répond à ces besoins à travers des solutions et des offres novatrices telles que «Mobile Services», «Work Smart» et «Connectivity». Les entreprises de toute taille peuvent ainsi profiter de lieux de travail rentables et flexibles, qu'elles se trouvent dans un environnement rural ou urbain. Tout ceci est rendu possible par le réseau mobile performant de Sunrise, qui offre la plus grande couverture du réseau mobile en 4G comme en 5G.

Sunrise extra SIM Business

«Les entreprises souhaitent proposer à leurs collaborateurs des solutions de travail mobiles et flexibles, c'est pourquoi nous avons développé Unlimited Mobile Workplace. Tous nos produits sont conçus dans l'optique d'un travail mobile et nous offrons à nos clients Business jusqu'à trois cartes SIM supplémentaires gratuites s'ils souscrivent un nouvel abonnement mobile», explique Robert Wigger, Chief Business Officer au sujet de la nouvelle campagne de Sunrise.

Les cartes SIM gratuites sont prévues pour une utilisation personnelle pour une connexion de données avec un ordinateur portable ou une tablette. La pénible recherche de Wi-Fi, d'un hotspot ou de toute autre forme de connectivité n'est ainsi plus nécessaire. La nouvelle carte SIM Business supplémentaire gratuite permet une connexion à Internet de partout et à tout moment pour les ordinateurs portables et les tablettes. La carte SIM Business supplémentaire utilise le volume de données de l'abonnement mobile en Suisse et pour le roaming.

Le monde du travail est en pleine mutation

Des études1)dressent un portrait clair:

Plus de la moitié des personnes dans le monde travaillent au moins 2,5 jours par semaines en dehors de bureau principal.

Pour les spécialistes de talent, des solutions de place de travail flexibles sont un facteur décisif dans le choix de l'employeur.

Les augmentations de productivité considérables atteignent pour la plupart des entreprises jusqu'à 20% et pour certaines même 40%.

Les entreprises profitent de coûts d'investissement et d'exploitation réduits grâce à des solutions de place de travail flexibles.

Grâce à des solutions de place de travail mobiles et flexibles, la vie professionnelle se déroule aussi bien au bureau qu'à l'extérieur. La collaboration de tous les employés, indépendamment du lieu, devient la norme. Le réseau 4G performant de Sunrise propose déjà les principales conditions requises. En raison des remarquables vitesses de transmission et des délais de réaction très courts de la 5G, il est possible d'imaginer des solutions de réalité virtuelle, de projections en 3D et de représentations holographiques. Les temps de trajet et voyages professionnels des collaborateurs ainsi que l'impact environnemental qui en découle sont ainsi remarquablement réduits.

1)Global Workspace Survey, International Workplace Group IWG, Zug et Smart Workplace 2040, Johnson Controls Global WorkPlace Solutions (GWS) est le prestataire leader en ce qui concerne les solutions mobiles pour les entreprises.