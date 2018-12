Sunrise Communications : Axpo choisit Sunrise pour sa communication mobile

«Nous avions déjà été convaincus par l'excellente qualité et le service offert par Sunrise dans le cadre de la coopération de Sunrise avec notre filiale Axpo WZ-Systems AG dans le domaine de la communication des données en cas de crise. À présent, nous avons choisi Sunrise en tant que partenaire pour l'ensemble du groupe dans le secteur mobile parce que ce prestataire nous fournit l'offre la plus favorable qui répond parfaitement à nos besoins. Cela signifie également que nos processus internes peuvent être considérablement simplifiés et que les coûts de roaming associés à nos activités internationales diminuent considérablement.», résume Andrew Walo, CEO du groupe Axpo, la décision de passer à Sunrise. Axpo est désormais présent dans 28 pays et sur 39 marchés. Il a étendu son activité de clientèle internationale et de négoce d'énergie à un pilier supplémentaire, à côté de la production d'énergie renouvelable et d'électricité en Suisse.

«Notre stratégie de qualité s'avère une nouvelle fois payante. Le meilleur réseau de Suisse avec une couverture 4G défiant toute concurrence, même en zone rurale, des services hors pair pour le roaming grâce à notre partenariat avec l'alliance Freemove, des offres simples et innovantes ainsi qu'un service clients d'excellence: ce sont ces atouts qui nous donnent un avantage décisif, même auprès d'entreprises actives à l'international comme Axpo. Les 4'500 collaborateurs d'Axpo, leurs membres de famille proches ainsi que les retraités bénéficient également des conditions avantageuses pour leurs abonnements privés», annonce Olaf Swantee, CEO de Sunrise, très satisfait de l'acquisition de cet important client commercial.

Cela fait déjà de nombreuses années qu'Axpo et Sunrise collaborent dans le domaine des raccordements à fibre optique. Depuis la création de BLUnet en 2016, un fournisseur de solutions de communication pour les services d'urgence (police, secours et pompiers), cette collaboration s'étend également au domaine de la communication des données en cas de crise.

Sunrise offre à ses clients commerciaux des offres mobiles personnalisées. Le passage du groupe Axpo à Sunrise comme opérateur de téléphonie mobile au 1er mars 2019 s'applique également aux filiales d'Axpo, Avectris et les Forces motrices de Suisse centrale (CKW), ainsi qu'à la centrale nucléaire de Leibstadt, dont le groupe Axpo détient la majorité des parts via les sociétés Axpo Power AG, Axpo Solutions AG et les CKW.

Grâce au partenariat qu'elle a noué avec l'alliance Freemove qui fournit des services centralisés de gestion des accès, des dépenses et des services dans plus de 100 pays, Sunrise peut fournir des offres défiant toute concurrence aux entreprises actives à l'international.