Sunrise Communications : Déclaration Freenet sur l'acquisition d'UPC Suisse

Sunrise a pris note de l'annonce par Freenet de voter contre l'augmentation de capital liée à l'acquisition d'UPC Suisse.

Sunrise reste convaincu que l'acquisition d'UPC Suisse créera un Sunrise plus fort et plus précieux qui bénéficiera d'une logique stratégique convaincante. Dans ce contexte, Sunrise a pris note des résultats du deuxième trimestre 19 d'UPC Suisse publiés le 8 août 2019, qui sont conformes au plan de redressement de Liberty Global et légèrement supérieurs aux attentes.

Sunrise informera sur l'acquisition d'UPC Suisse lors de la publication des chiffres du T2 2019 le 22 août 2019.