Sunrise Communications : En piste avec Sunrise

Du 7 janvier au 17 février 2019, les clients Sunrise profitent d'un rabais de 30 % sur une sélection de cinq offres Snow'n'Rail de CFF RailAway.

Du 7 janvier au 17 février 2019, slalomer sur les pistes de ski sera encore plus amusant pour les clients Sunrise. Dans le magasin de loisirs en ligne RailAway, ils économiseront 30 % sur le prix du voyage aller et retour en transports publics et sur une carte de sports d'hiver valable un jour dans les cinq destinations suivantes:

Le Pizol, connu pour son accès aisé et l'espace généreux qu'offrent ses pistes. À l'entrée de la vallée du Rhin, dans le canton de Saint-Gall, le Pizol s'élève à 2844 mètres d'altitude. Le domaine skiable est très accessible; il propose des pistes variées et une offre diversifiée.

De 1100 à 3018 mètres d'altitude: le domaine skiable de LAAX offre à ses hôtes tout ce qu'il faut pour des vacances et des journées de ski riches et inoubliables: 224 kilomètres de pistes, quatre snowparks, le plus grand halfpipe du monde et une halle de Freestyle, la Freestyle Academy, et le premier réseau 5G standardisé du monde dans une station de sports d'hiver.

C'est sur le Titlis que l'on profite le mieux de l'hiver. À 3020 mètres d'altitude, un glacier et plus de 80 kilomètres de pistes sont une invitation à faire une descente à ski ou en snowboard. La plus longue descente du domaine skiable du TITLIS s'étend sur 12 kilomètres, avec une dénivellation de 2000 mètres.

Le domaine skiable de Gstaad représente un bonheur hivernal complet, sur les pistes et ailleurs, au cœur d'un paysage alpin magnifique, à une altitude oscillant entre 1000 et 3000 mètres. Cette région dispose de 170 kilomètres de pistes parfaitement préparées et d'une offre hôtelière et de restauration variée.

Le domaine skiable sans voitures d'Aletsch Arenaet les trois stations familiales de Riederalp, Bettmeralp et Fiesch-Eggishorn proposent des moments de plaisir sur 104 kilomètres de pistes. Ce domaine skiable se trouve à proximité du grand glacier d'Aletsch et fait partie du site Alpes suisses Jungfrau-Aletsch, inscrit sur la liste du patrimoine mondial naturel de l'Unesco. Il offre un magnifique espace ensoleillé, entre 1845 et 2869 mètres d'altitude.