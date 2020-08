Sunrise Communications Group AG : OPA de Liberty Global à 110 CHF par action

Le conseil d'administration de Sunrise Communications recommande une offre publique d'achat de Liberty Global à 110 CHF l'action. Elle représente une prime de 32% sur la moyenne des cours des 60 derniers jours, et un rendement d'environ 90% pour un actionnaire par rapport à l'introduction en bourse remontant à 2015. Le conseil précise qu'après avoir minutieusement examiné la proposition, l'offre est dans l'intérêt de l'entreprise et de ses actionnaires, ce qui le conduit à la recommander à l'unanimité. Dans le cadre de l'opération, Freenet a signé un engagement d'apport de ses 24% du capital.

L'opération permettra de créer un groupe intégré opérant dans la fibre, le câble, la télévision et la téléphonie mobile. "La combinaison de Sunrise et d'UPC Switzerland va créer le premier challenger fixe-mobile sur le marché suisse des télécommunications, avec l'échelle et l'infrastructure nécessaires pour concurrencer Swisscom" se réjouit le président Thomas Meyer.

L'offre est soumise à un taux d'acceptation minimum de 66,66% du capital et au feu vert des autorités compétentes. Une indemnité de rupture de 50 MCHF serait due par Sunrise sous certaines conditions, dans l'hypothèse où le conseil d'administration modifierait ou retirait son soutien à l'offre. Les deux groupes avaient déjà tenté de s'unir précédemment avec un montage différent, mais le mariage avait échoué.