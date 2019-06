Sunrise Communications : Ingrid Deltenre a reçu le Women's Board Award

Lundi soir était remis pour la première fois le Women's Board Award de l'année. L'attribution du prix a été organisée par Mercuri Urval et le choix de la lauréate a été assuré par un jury de six administrateurs et administratrices de différentes branches. Ingrid Deltenre a été sélectionnée en raison de la variété de ses mandats, de ses qualifications diverses ainsi que de la culture de leadership responsable qu'elle défend et incarne.

«Nous tenons à féliciter Ingrid Deltenre d'avoir obtenu cette récompense», a déclaré Peter Kurer, président du conseil d'administration de Sunrise. «Grâce à sa riche expérience dans diverses entreprises et organisations, elle est un véritable atout pour notre conseil d'administration. Dès sa première année chez Sunrise, elle a initié de nombreuses évolutions positives. Elle représente un exemple pour toutes les femmes et chez Sunrise aussi, elle s'engage pour la promotion des femmes.»

Ingrid Deltenre est membre du conseil d'administration de Sunrise depuis avril 2018. Elle a commencé sa carrière en tant que secrétaire générale de l'Association de la presse suisse et a, par la suite, occupé pendant cinq ans le poste de directrice de publication du journal économique Cash. De 2003 à 2009, elle était directrice de Schweizer Fernsehen (SF), puis jusqu'à 2017, directrice générale de l'EUROVISION à Genève. Ingrid Deltenre a étudié la pédagogie, le journalisme et l'anthropologie biologique à Zurich. En parallèle à divers mandats d'administratrice, elle est également présidente du comité directeur de l'Executive MBA de l'Université de Zurich et active au sein du conseil de la fondation de l'Aide Suisse aux Montagnards.

A côté de son ancrage dans la culture helvétique, Sunrise s'engage également en faveur d'un environnement de travail international, pluriculturel et ouvert. Sunrise est convaincu que la mise en place d'une atmosphère de diversité culturelle et d'inclusion représente la condition requise afin de remplir au mieux les différents besoins des clients. Ce climat inclut aussi la promotion des femmes dans leur environnement professionnel. Par ailleurs, le strict respect de l'égalité salariale est depuis longtemps une réalité chez Sunrise.