Sunrise Communications : La qualité suisse en pack de deux

MOUNT10 propose via Internet une protection des données en ligne standardisée et entièrement automatisée dans deux forteresses hautement sécurisées situées dans les Alpes suisses. Sunrise offre dès maintenant à ses clients commerciaux la possibilité de profiter également des services de MOUNT10 dans le cadre des solutions de communication et de collaboration (Work Smart Services).

«Sunrise se concentre sur les besoins de la clientèle et sur la meilleure qualité de service possible, tout comme nous le faisons chez MOUNT10. Nous nous complétons parfaitement: ensemble, nous proposons une qualité de réseau remarquable ainsi qu'un stockage des données unique dans les Alpes suisses dans le centre de données le plus sécurisé d'Europe», déclare Thomas Liechti, CEO de MOUNT10.

«MOUNT10 ne fait aucun compromis quand il s'agit de protéger les données et l'activité commerciale de nos clients professionnels et répond ainsi aux normes de qualité suisses les plus exigeantes. Nous sommes le meilleur fournisseur universel pour les PME suisses et nous engageons à une fiabilité sans faille grâce à notre approche «Defect Free». MOUNT10 est pour nous le partenaire idéal puisqu'il rend nos solutions d'entreprise pour les PME et les grandes entreprises encore plus sûres», souligne Robert Wigger, Chief Business Officer chez Sunrise.

Transfert direct et crypté dans un centre hautement sécurisé

Avec «VEEAM@MOUNT10», MOUNT10 propose une solution de backup rapide, flexible et fiable se fondant sur la solution de sauvegarde et de restauration pour les serveurs Windows de Veeam, le leader en matière de gestion des données. A l'aide de l'application simple à utiliser Veeam Cloud Connect, il est possible d'acheminer directement en ligne les données cryptées à destination de SWISS FORT KNOX. SWISS FORT KNOX I + II sont des centres de données souterrains répartis sur divers sites dans les Alpes suisses. La localisation et la construction des centres de données ont été étudiées afin que ces derniers soient protégés de toute menace militaire ou civile.

Un autre produit proposé par Sunrise est «MOUNT10 CloudDrive», une plateforme de partage et de stockage basée dans le cloud, simple d'utilisation et ne sauvegardant que des données cryptées. MOUNT10 se charge de créer pour le client un nom d'utilisateur et un mot de passe, qui sert ensuite à déterminer le cryptage des données et qui peut être modifié par le client lui-même. MOUNT10 CloudDrive est l'alternative parfaite et sécurisée à toute autre plateforme de partage.