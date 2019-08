Sunrise Communications : Les entreprises votent Sunrise 4 fois comme meilleur fournisseur

«Notre stratégie, qui consiste à offrir un réseau exceptionnel, des solutions innovantes et le meilleur service, convainc des entreprises renommées telles qu'Axpo, Nestlé, P&G, Swiss Post, Swiss International Airlines et bien d'autres. Elles choisissent Sunrise et confirment notre rôle de leader sur le marché suisse des télécommunications. Nous mettons tout en œuvre pour nos clients. Cela se reflète dans notre croissance B2B et dans les enquêtes clients menées par BILANZ et Computerworld, où nous surpassons nettement nos principaux concurrents. Nous voulons nous améliorer encore plus et au future révolutionner le marché suisse des télécommunications», souligne Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Meilleures notes dans le Telekom-Rating 2019 de BILANZ

Depuis 20 ans, le magazine économique BILANZ réalise la plus grande enquête indépendante auprès de la clientèle du marché suisse des télécommunications. Sunrise occupe depuis des années parmi les clients business et privés des positions au premier plan. Cette année encore, Sunrise a reçu les meilleures notes en tant que «Meilleur fournisseur universel pour les PME», «Meilleur fournisseur universel pour les grandes entreprises» et en tant que «Meilleur opérateur de communication mobile» pour les clients commerciaux.

Dans les catégories «Internet Service Provider & Corporate Network» et «Téléphonie fixe» pour les entreprises, Sunrise a également su se positionner face à ses principaux concurrents nationaux.

Conformément à la tradition, Sunrise a également surperformé ses trois principaux concurrents dans la notation des clients privés sur les segments «Communication mobile» et «TV».

Gagnant de l'enquête de satisfaction du Top 500 de Computerworld 2019

Dans le sixième sondage annuel de satisfaction Top 500 de Computerworld, Sunrise a de nouveau été placé sur le podium par les clients commerciaux. Sunrise remporte cette année le titre de meilleur fournisseur de télécommunications, d'Internet et de réseaux. Ceci est dû aux meilleures notes dans l'évaluation globale («Total») ainsi que dans les domaines «Prix», «Orientation clients», «Connaissance du secteur» et «Assistance après la conclusion du contrat». La conclusion de Computerworld: «Les entreprises aiment Sunrise».

Le résultat est à peu près le même pour les clients privés: les meilleures notes dans les domaines de la «satisfaction générale», des «frais de réparation», de la «bonne volonté» et de la «convivialité» assurent également à Sunrise la place sur le podium dans une course au coude à coude.

Tous les détails sur les évaluations des clients peuvent être trouvés dans les articles de BILANZ et Computerworld: