Sunrise Communications : Offre avantageuse de roaming avec données illimitées en Europe

«Nous poursuivons notre offensive en matière de roaming et proposons les offres les plus flexibles aux meilleurs prix. En voyage et pendant leurs vacances, les clients utilisent de plus en plus souvent les services de données. D'ailleurs, pour téléphoner, ils recourent à des applications comme WhatsApp et Skype. Avec notre nouvelle option, notre nouvel abonnement mobile et nos ajustements des prix et des prestations pour les offres existantes, nous couvrons parfaitement les besoins de la population suisse en matière de roaming pendant leurs voyages en Europe. Nous leur souhaitons bon voyage», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

En avril, Sunrise a chargé l'institut d'études de marché LINK de mener une enquête représentative auprès de la population âgée de 15 à 79 ans. Celle-ci offre une image claire en matière d'utilisation de smartphone, de planification des vacances et de besoins de roaming:

77 % des utilisateurs de téléphone mobile recourent à des applis telles que WhatsApp et Skype, etc.

68 % des utilisateurs de roaming favorisent le roaming de données.

82 % de la population Suisse prévoient de passer leurs prochaines vacances en Europe.

Sunrise a été le premier fournisseur à offrir le roaming avec données illimitées dans les pays voisins, en Europe et aux États-Unis dans le cadre d'une promotion l'été dernier. L'utilisation du roaming de données a quadruplé par rapport à l'année précédente. L'utilisation de données mobiles à l'étranger supplante de plus en plus la téléphonie. En moyenne, pour les utilisateurs roaming, l'utilisation de données par client à l'étranger est passée de 250 Mo à plus de 1 Go par mois, tandis que les minutes d'appel en roaming ont stagné en moyenne à sous 30 minutes par mois par client sur la même période.

Les nouvelles offres Sunrise répondent au besoin de la clientèle d'utilisation illimitée de données à l'étranger. L'option et le nouvel abonnement mobile comprennent le roaming de données illimité dans 44 pays d'Europe (y compris la Turquie, cf. www.sunrise.ch/listedepays). Les clients peuvent ainsi utiliser leurs appareils mobiles à l'étranger comme chez eux. Une fois le volume de données en roaming de 40 Go par mois atteint, le débit de connexion est ramené à 256 kbit/s (download) et 128 kbit/s (upload).

Aux clients qui souhaitent maintenir les frais d'abonnements à bas niveau toute l'année (p. ex. avec Sunrise Freedom swiss start) et prévoient un voyage en Europe, nous recommandons l'option Travel data unlimited Europe avec roaming de données illimité pendant 30 jours pour CHF 19.90. L'option peut être activée tout simplement dans le cockpit Sunrise ou par SMS en envoyant «unlimited europe» par SMS au 5522. Au terme des 30 jours, l'option ne sera pas renouvelée automatiquement et il n'est pas nécessaire de la résilier.

Les abonnements mobiles Sunrise Freedom offrent la possibilité de changer d'abonnement à tout moment, même avant et après un voyage. Aux clients qui préfèrent un abonnement illimité il est recommandé de passer au nouvel abonnement mobile Freedom Europe data le temps du voyage. Revenir ensuite au tarif forfaitaire avantageux est toujours possible, et très simple

Dans les deux cas, les clients ne paient que ce dont ils ont vraiment besoin.

Roaming chez Sunrise: nouvelle offre, plus de puissance et des prix réduits

Sunrise propose désormais les offres de roaming suivantes, nouvelles ou adaptées, destinées aux clients privés et commerciaux (PME):

Postpayé:

Nouveau: Travel data unlimited Europe : volume de données illimité en Europe pour CHF 19.90/30 jours.

Travel data 2 Go (Europe/USA/Canada) désormais pour CHF 14.90 (auparavant CHF 29.90)

(Europe/USA/Canada) (auparavant CHF 29.90) Travel days 7 (Europe/USA/Canada) désormais avec un volume de données de 2 Go ; même prix: CHF 39.90

(Europe/USA/Canada) un volume de données ; même prix: CHF 39.90 Travel days 30 (Europe/USA/Canada) désormais avec un volume de données illimité; même prix: CHF 69.90

Offres promotionnelles prépayées d'été, jusqu'au 30 septembre 2019:

Le nouvel abonnement mobile Sunrise Freedom Europe data sera disponible à partir du 17 juin pour CHF 75.- par mois (clients Young CHF 65.- par mois) avec:

Internet en haut débit 4G+ en Suisse et en Europe

Appels, SMS et MMS illimités en Suisse

Avantage Sunrise: 10 % (CHF 10.- avec Sunrise One)

Pour voyager aux USA et dans d'autres pays, il est recommandé de choisir l'abonnement mobile Freedom europe & US pour un roaming de données illimité dans 46 pays ainsi que pour téléphoner en illimité vers l'étranger et à l'étranger.