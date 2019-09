Sunrise Communications : Précommander dès vendredi les nouveaux iPhone – avec upgrade tarifaire gratuit

«Malgré la folie estivale, la plus belle saison pour les clients Sunrise possédant un iPhone commence maintenant. Il y a trois ans, nous avons pris un engagement significatif avec l'option exclusive et gratuite Sunrise Smartphone Upgrade: le tout dernier iPhone tous les 12 mois, sans coûts supplémentaires. Les clients qui sont abonnés à cette option ne peuvent que s'en féliciter aujourd'hui. Ils seront les premiers à tenir les nouveaux iPhone en main s'ils passent dès vendredi leur précommande. Nos clients peuvent de plus économiser de l'argent avec l'upgrade tarifaire et le plan de recyclage des smartphones», se félicite Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Upgrade tarifaire gratuit

Lors de l'achat de l'iPhone 11, iPhone 11Pro ou iPhone 11Pro Max, les clients, nouveaux ou existants, de Sunrise bénéficient d'une réduction sur leur abonnement mobile Sunrise Freedom (Sunrise Europe Data, Sunrise Europe & États-Unis, Sunrise Young Europe Data et Sunrise Young Europe et États-Unis) pendant 24 mois. Le tarif de base réduit de l'abonnement mobile correspond à la valeur d'un upgrade tarifaire. Sunrise Freedom Europe Data est disponible au prix de Sunrise Freedom Unlimited pour CHF 65.- au lieu de CHF 75.- par mois. Cela correspond à une économie de CHF 240.- pendant la durée minimum. Sunrise Freedom Europe&US est disponible au prix de Sunrise Freedom Europe Data pour CHF 75.- au lieu de CHF 130.- par mois, soit une économie de CHF 1'320.-. L'offre est valable jusqu'au 13 octobre 2019.

Le tout dernier iPhone tous les 12 mois: voici comment les clients Smartphone Upgrade obtiennent leur nouveau iPhone

12 mois après avoir fait l'acquisition de leur iPhone Xs ou iPhone Xs Max avec un plan de paiement de l'appareil, les clients Smartphone Upgrade peuvent l'échanger contre le dernier iPhone 11, iPhone 11Pro ou iPhone 11Pro Max. Et pour pouvoir faire usage de l'option Smartphone Upgrade, le nouvel iPhone doit être (pré)commandé et le précédent iPhone non endommagé rendu dans un Sunrise Shop. Les mensualités restantes pour l'ancien iPhone sont annulées et les clients ne paient désormais plus que les mensualités pour leur nouvel iPhone 11, iPhone 11Pro ou iPhone 11Pro Max.

Plan de recyclage des smartphones

Lors de la conclusion d'un plan de paiement de l'appareil, les clients Sunrise peuvent désormais choisir entre une durée de 24 ou 30 mois. Avec le plan de recyclage, le tout nouveau iPhone peut être payé pendant 30 mois (au lieu de 24) avec des mensualités réduites. Si l'iPhone est rendu déjà après 24 mois, les six mensualités restantes sont offertes au client et ce dernier peut acheter un nouvel appareil. Les iPhones retournés sont testés, retraités et vendus comme smartphones d'occasion.

La nouvelle Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular) avec extra SIM watch

Un autre point fort des nouveautés Keynote d'Apple de cette année est l'Apple Watch Series 5. Avec l'Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular), il est possible de téléphoner et de surfer sur le réseau mobile Sunrise même si la montre n'est pas proche de l'iPhone allumé. Sunrise propose en plus l'option extra SIM watch. Les clients peuvent ainsi également utiliser leur numéro de mobile iPhone pour passer et recevoir des appels sur l'Apple Watch Series 5 (GPS + Cellular). Toutes les nouvelles commandes d'une Apple Watch Series 5 reçoivent gratuitement une extra SIM watch pendant six mois.

Les précommandes pour l'iPhone 11 (dès CHF 799.-), iPhone 11Pro (dès CHF 1'195.-) et iPhone 11Pro Max (dès CHF 1'297.-) peuvent, à partir du vendredi 13 septembre dès 14h01, être effectuées sur la page Web de Sunrise, dans le «World of Apple ». Vous trouverez ici tous les détails de Sunrise Smartphone Upgrade.