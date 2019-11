Sunrise Communications : TV – la première app TV OTT 4K en Suisse sur la Samsung Smart TV

«Avec le lancement de Sunrise TV neo, nous avons établi de nouveaux standards en termes d'expérience TV. Désormais, les clients Sunrise peuvent profiter de l'app TV la plus avancée du marché suisse directement sur les nouvelles Samsung TV, sans set-top box ni télécommande supplémentaires», explique Bruno Duarte, CCO de Sunrise.

Les habitudes des clients en matière de télévision changent. En septembre, Sunrise a chargé l'institut d'études de marché LINK de mener une enquête représentative auprès de la population âgée de 15 à 79 ans. Celle-ci reflète clairement l'utilisation de la TV:

La grande majorité des Suisses (91 %) regardent la TV via une set-top box de leur opérateur de télécommunication ou via le raccordement par câble TV.

Cependant, si un fournisseur proposait un produit TV en tant qu'app au lieu d'une set-top box, ce serait une raison de changer d'opérateur pour plus d'un Suisse sur deux (54 %).

Sunrise et Samsung offrent maintenant le meilleur de l'expérience TV dans une app grâce à Sunrise TV neo pour Samsung TV. La nouvelle app Sunrise TV neo pour Samsung fonctionne sur la «Huawei Envision Video Platform» et offre plus de 230 chaînes de TV, dont 110 en qualité HD. La sélection de chaînes en HD est continûment étendue. Sunrise TV neo est la seule app OTT TV de Suisse compatible avec la UHD/4K et elle comprend les chaînes «Insight UHD», «UHD 1» et «Fashion TV UHD». Le choix de chaînes UHD/4K sera constamment élargi.

Sunrise TV neo permet le streaming TV en direct ou en différé, l'enregistrement de 500 heures dans le Cloud ainsi que 7 jours de ComeBack TV. L'app dispose également d'une fonction de téléchargement pour les appareils mobiles. Elle peut être utilisée sur jusqu'à six appareils simultanément, par ex. smartphones, tablettes, PC, Apple TV ou via Samsung TV.

, incluant la 5G et pour une durée d'au moins 24 mois, les clients recevront gratuitement un téléviseur Samsung 55' d'une valeur de CHF 599.-. L'app Sunrise TV neo sera disponible à partir du 4 novembre 2019 et préinstallée si la TV est connectée à Internet: visible sur la launch bar pour les nouvelles TV et sur la preview bar de l'App Store Samsung pour les TV déjà installés à partir de 2016. Pour utiliser l'app sur la Samsung TV, un compte TV neo max est nécessaire. Sunrise TV neo max est disponible pour seulement CHF 20.-/mois. C'est un abonnement flexible et sans durée minimale du contrat. En commandant Sunrise TV neo max entre le 4 novembre et le 2 décembre 2019 en combinaison avec un abonnement Sunrise Home Internet

Plus d'informations sur Sunrise TV neo sont disponibles sous sunrise.ch/neo.