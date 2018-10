Sunrise Communications : Un audit externe confirme à nouveau la certification ISO 27001 du système de management de la sécurité de l’information (SMSI) Sunrise

«Protéger au mieux les données de nos clients est l'une de nos priorités. Pour ce faire, nous ne nous contentons pas des solutions techniques. Notre système de management de la sécurité de l'information nous permet d'organiser des processus complets afin de pouvoir offrir le meilleur niveau de qualité possible. Et la récente confirmation de notre certification ISO 27001 nous conforte en ce sens. Pour de nombreux clients privés et commerciaux, le respect des normes de sécurité les plus élevées est un facteur de qualité prépondérant au moment de choisir leur opérateur télécom. Nous sommes donc ravis d'être l'unique opérateur à répondre à ces exigences, comme en atteste la certification ISO 27001», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Cette année aussi, les cyberattaques, fuites de données massives et pannes techniques ont fait la une des journaux à plusieurs reprises, même chez les entreprises considérées comme sûres. La numérisation ne cesse de croître dans la vie économique et sociale. Par conséquent, la sécurité des données revêt une importance capitale pour les sociétés de télécommunication, qui contribuent grandement à cet essor.

La protection d'un seul ordinateur portable et d'une seule connexion sont relativement simples; en revanche, lorsque les relations avec la clientèle dépassent les 3,4 millions, et qu'il faut gérer 1500 ordinateurs portables, 2000 serveurs, un réseau complexe, une multitude de données sensibles, plusieurs mandataires et près de 1650 collaborateurs, un système de management est nécessaire pour assurer la sécurité des données, non seulement au niveau des infrastructures techniques, mais aussi au niveau de l'entreprise.

Pour assurer en tout temps la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité de toutes les données au sein de l'entreprise, Sunrise identifie et évalue en permanence les risques de sécurité; l'entreprise introduit et exploite différents mécanismes de contrôle et de sécurité. Grâce au SMSI, des contrôles de sécurité sont effectués afin de garantir par exemple que les données personnelles et les CDR (Call Detail Records - qui appelle qui et quand) soient correctement protégées et accessibles uniquement aux personnes autorisées.

Dans ce contexte, la norme ISO 27001 est le seul standard international définissant un niveau élevé d'exigences en matière de SMSI. Elle constitue un modèle de conception, d'exécution, de contrôle et d'amélioration des mesures globales de sécurité de l'information. Contrairement à d'autres opérateurs, Sunrise ne se contente pas de faire certifier sa seule infrastructure informatique, mais le fait également pour tous ses processus d'exploitation, y compris les interfaces avec les partenaires, fournisseurs et entreprises liées.

Sunrise est le seul opérateur de télécommunications en Suisse qui fait appel à des auditeurs externes agréés par le Service d'accréditation suisse (SAS). Le Service d'accréditation suisse (SAS) est le garant de la qualité, des compétences et de la conformité aux standards les plus élevés du pays.