Sunrise Communications : Un excellent service n'a rien à cacher

«Notre stratégie est simple, mais aussi très exigeante: le meilleur réseau, le meilleur service et des produits innovants et convergents. Ce qui paraît simple à première vue exige en réalité un engagement considérable, des investissements ciblés et la volonté de s'améliorer tous les jours pour satisfaire les clients. Après avoir fait de notre réseau mobile une référence mondiale en matière de qualité, grâce aux excellentes notes que nous décerne notre clientèle, nous sommes maintenant également à la pointe des scores NPS pour la qualité de notre service clients et l'accueil dans nos Sunrise Shops. Cela se reflète non seulement dans les scores NPS, mais aussi dans les sondages rapportés par diverses publications renommées, où nous surpassons nettement nos concurrents. Nous aimerions rendre ce succès public et permettre à nos clients de s'exprimer ouvertement et sans filtre», déclare Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Consentir un effort supplémentaire pour satisfaire la clientèle fait partie de la culture de Sunrise, et comme le montrent les résultats du Net Promotor Score NPS, les clients sont enthousiastes. Depuis janvier 2018, les scores NPS du service clients et des Sunrise Shops ont augmenté de plus de 75%. Environ huit clients sur dix ayant contacté le service clients ou s'étant rendus dans un Sunrise Shop déclarent après leur contact qu'ils recommanderaient Sunrise.

Véritables commentaires des clients

Un excellent service n'ayant rien à cacher, Sunrise a décidé de publier sans filtre aussi bien les louanges que les critiques de ses clients sur Sunrise.ch/fr/service, à l'exception des commentaires inappropriés (diffamation, calomnie, abus, menaces, coercition, etc.). Ces véritables opinions de clients seront également exploitées dans une campagne publicitaire en ligne démarrant aujourd'hui.

Sunrise: la référence en matière de qualité du service

Cette année, la qualité du service de Sunrise a déjà été reconnue à maintes reprises par divers magazines spécialisés qui mènent des enquêtes de satisfaction auprès de la clientèle:

30.08. - Telekom-Rating de BILANZ: «Meilleur fournisseur de service universel pour les PME», «Meilleur fournisseur de service universel pour les grandes entreprises», «Meilleur fournisseur de communication mobile pour les clients commerciaux» et également «Fournisseur de service universel avec la meilleure assistance» pour les clients privés et commerciaux.

30.08. - Enquête de satisfaction de Computerworld Top 500: Meilleur «fournisseur de services de télécommunication, d'accès Internet et de réseau mobile» avec les meilleures notes dans les catégories «Prix», «Orientation clients», «Connaissance du secteur» et «Assistance suite à conclusion de contrat».

02.08. - Baromètre de satisfaction clients pour la téléphonie mobile de Connect : Meilleure place dans les catégories «Service clients», «Tarif & Facture», «Marque/Fournisseur» et meilleur score au classement général.

03.07. - Baromètre de satisfaction clients 2019 de PC Magazin et PCgo: Lauréat suisse de la région DACH dans la catégorie «Service clients».

05.06. - Test des boutiques pour la téléphonie mobile de Connect: Vainqueurs du test, les Sunrise Shops offrent le meilleur service (édition 7/2019) dans toute la région DACH. Le magazine conclut: «L'opérateur suisse Sunrise, en tant que lauréat du test, démontre ce qu'est un excellent service.»

