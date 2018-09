Sunrise Communications : convainc avec la meilleure gouvernance d’entreprise et remporte l’étude zRating 2018 d’Inrate

«Nous tenons à ce que notre gouvernance d'entreprise soit rigoureuse. C'est pourquoi nous sommes heureux d'être classés premiers. Sunrise n'est pas uniquement un opérateur de télécommunications offrant des produits et des services sur lesquels ses clients peuvent compter. Nous travaillons également avec sérieux lorsqu'il s'agit de la conduite de l'entreprise. Nous le faisons afin d'accorder aux actionnaires des droits de participation étendus et pour éviter les conflits d'intérêt entre la direction et les actionnaires», explique Peter Kurer, président du Conseil d'administration de Sunrise.

Le classement zRating de la société Inrate SA en est à sa dixième édition. Il analyse 176 entreprises suisses cotées en Bourse sur la base de leurs rapports financiers de 2017 et assemblées générales de 2018, la modification des statuts étant désormais prise en compte dès l'année de leur approbation par l'assemblée générale.

Le classement zRating évalue les entreprises sur 59 critères dans les catégories «Actionnariat et structure de capital», «Droits de participation des actionnaires», «Composition du Conseil d'administration (CA)/de la direction (DG) et politique d'information» ainsi que «Modèles de rémunération et de participation CA/DG», et les pondère selon un modèle de notation. La note maximale est de 100 points.

Sunrise a vu sa note progresser de 9 points par rapport à l'année dernière, et obtenu 87/100. Elle se hisse donc à la première place avec une bonne avance. Voici quelques-uns des éléments qui ont permis à Sunrise d'atteindre le haut du classement:

l'intégration d'Ingrid Deltenre au conseil d'administration, qui a augmenté encore un peu plus la part des femmes tout en augmentant l'indépendance du CA;

les membres du CA qui ont désormais le droit d'exercer un maximum de 10 mandats de tiers;

la prérogative de décotation boursière qui est transférée du Conseil d'administration à l'Assemblée générale;

le Conseil d'administration qui n'a plus son mot à dire à l'inscription de nominees.

Extrait du classement général (source: étude zRating 2018 d'Inrate SA)

Cat. 1: Actionnariat et structure de capital

Cat. 2: Droits de participation des actionnaires

Cat. 3: Composition du CA/de la DG et politique d'information

Cat. 4: Modèles de rémunération et de participation CA/DG

Classement* Société Indice Secteur Note Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 2017 ∆ 1 Sunrise Communications SMI Mid Télécommunications 87 22 22 27 16 78 9 2 Burkhalter Ex SMI Expanded Industrie 81 23 24 22 12 64 17 3 Schaffner Ex SMI Expanded Industrie 79 22 16 23 18 77 2 4 Orior Ex SMI Expanded Biens de consommation 78 22 17 23 16 76 2 5 PSP Swiss Property SMI Mid Immobilier 77 23 19 18 17 75 2 6 Lonza Group SMI Santé 77 20 18 26 13 72 5 7 Ascom Ex SMI Expanded Technologie 77 19 17 27 14 79 -2 8 Swisscom SMI Télécommunications 76 19 14 28 15 75 1 9 Landis+Gyr Ex SMI Expanded Industrie 74 20 18 24 12 neuf 10 Inficon Ex SMI Expanded Industrie 74 22 14 23 15 79 -5

* Si deux entreprises ont le même nombre de points, c'est la mieux notée dans la catégorie «Droits de participation des actionnaires», puis dans la catégorie «Actionnariat et structure du capital» qui obtient le meilleur classement.

Vous trouverez tous les détails de l'étude zRating 2018 de la société Inrate SA sur: https://www.inrate.com/fr/f0185000214.html