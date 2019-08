Sunrise Communications : dans le palmarès «Great Place to Work»

«Chez Sunrise, nous pratiquons la culture du dialogue et attachons une grande valeur à l'esprit d'équipe. Je suis donc très heureux que nos employés s'identifient si fortement avec l'entreprise et sa mentalité de challenger et qu'ils fassent preuve de confiance et de cohésion dans leur travail», déclare fièrement Olaf Swantee, CEO de Sunrise. «Les nombreux feedbacks positifs nous incitent à continuer sur cette voie, ils nous encouragent également à devenir un employeur encore meilleur. Concrètement, cela signifie, par exemple, continuer à promouvoir le potentiel et les compétences de nos employés dans un marché extrêmement dynamique et concurrentiel. Ensemble, nous pouvons créer un lieu de travail encore plus attrayant.»

Pour la première certification Great Place to Work®, les employés de Sunrise ont donné à leur employeur les meilleures notes dans les cinq domaines évalués -crédibilité, respect, équité, fierté et esprit d'équipe. Avec un taux de participation supérieur à la moyenne de 82% du personnel, Sunrise obtient un excellent résultat, surtout en matière de fierté: 88% sont fiers de travailler pour Sunrise. Au total, 87% estiment que Sunrise est une «Great Place to Work®».

Les salariés considèrent le modèle de flexibilité du temps de travail comme un point positif manifeste. Ils apprécient également de pouvoir bénéficier des mêmes opportunités et possibilités, quels que soient leur sexe, leur âge, leur origine et leur handicap.

Le label Great Place to Work est basé d'une part sur une enquête anonyme auprès de tous les employés et d'autre part sur l'analyse du point de vue des RH et de la direction. Les entreprises qui atteignent pour les deux parties au moins 70% dans l'évaluation des critères se voient décerner le label Great Place to Work®.