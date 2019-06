Sunrise Communications : devient nouveau Premium Partner du FC Bâle 1893 et pose les jalons du premier stade intelligent 5G de Suisse

Le FC Bâle 1893 et Sunrise ont conclu un contrat de partenariat au 1er juillet 2019 pour une durée de cinq ans. Sunrise s'engage en tant que partenaire premium auprès du FCB et maintenant l'équipe de foot rouge et bleu en tant que partenaire de stade intelligent.

Sunrise, fort de son inventivité et de son audace, accorde une priorité absolue à la qualité et ses clients profitent d'expériences inoubliables. Ces valeurs incontournables sont également défendues par le FC Bâle - c'est pourquoi le club est d'autant plus enthousiaste à l'idée d'entamer un partenariat étroit et durable avec Sunrise. L'objectif commun de cette coopération est de permettre à Sunrise, en tant que partenaire du FCB pour un stade intelligent, de développer progressivement l'infrastructure du stade favorisant une expérience numérique du football. En parallèle, Sunrise étendra pas à pas ses services numériques destinés aux visiteurs du Parc Saint-Jacques.

Sunrise est «First on 5G» et le Parc Saint-Jacques va lui aussi pouvoir profiter de cette technologie révolutionnaire. Grâce à la 5G, Sunrise et le FCB pourront offrir des expériences de stade intelligent au Parc Saint-Jacques, ce qui constituera une attraction considérable pour les spectateurs pendant les matches à domicile.

Par ailleurs, à partir du 1er juillet 2019, Sunrise prendra aussi en charge l'ensemble des services de télécommunication des bureaux et des collaborateurs du FC Bâle 1893.

Roland Heri, CEO du FC Bâle 1893, se réjouit de ce partenariat à long terme: «Après avoir pu prolonger de nombreuses et précieuses coopérations, nous sommes très heureux d'avoir avec Sunrise un nouveau grand partenaire à nos côtés. Le fait que cette entreprise hautement professionnelle joigne ses forces au FCB et veuille être moteur de progrès avec nous, est une reconnaissance de notre travail quotidien.»

Olaf Swantee, CEO de Sunrise: «Nous sommes fiers de mettre en place avec le FC Bâle le premier stade intelligent de Suisse et de montrer ainsi aux spectateurs les remarquables possibilités de la nouvelle technologie 5G, comme par exemple l'InstantReplay ou la diffusion d'informations sur le trafic ou les places de stationnement.»