Sunrise Communications : devient partenaire de l’alliance internationale ngena

Grâce à ce partenariat avec ngena, les entreprises suisses bénéficieront, en Suisse comme à l'étranger, de services SD-WAN clés en main. En passant par sa plateforme technologique centralisée, ngena connecte en effet les réseaux de tous les partenaires de l'alliance à un réseau piloté par un logiciel. Résultat: un réseau global professionnel innovant, convivial, hautement évolutif et rapide à l'utilisation.

Grâce à l'écosystème de partenaires ngena, les clients commerciaux de Sunrise auront le choix entre différentes options comme les types d'accès, les bandes passantes d'accès et les accords de niveau de service (SLA). Sunrise s'occupe ensuite des raccordements en Suisse et à l'étranger via la plateforme ngena.

En contrepartie, tous les partenaires de l'alliance ngena auront accès aux dorsales Internet et Ethernet de Sunrise et pourront proposer des services de données à leurs clients sans devoir passer par des passerelles réseaux séparées ou conclure des contrats individuels avec des fournisseurs suisses.

«L'accès à la couverture mondiale de ngena et à ses services SD-WAN nous permet d'élargir encore notre offre, notamment celle destinée à nos clients actifs à l'international, et nous renforçons ainsi nos chances de croître plus vite sur le marché des clients commerciaux», se réjouit Robert Wigger, Chief Business Officer chez Sunrise.

Marcus Hacke, fondateur et Managing Director de ngena, déclare: «Sunrise est un partenaire solide, en mesure de proposer aux partenaires internationaux de notre alliance un accès au marché suisse de haute qualité via son réseau local. En parallèle, les clients suisses de Sunrise bénéficieront de nos réseaux globaux SD-WAN disponibles dans 200 pays dans le monde.»

Entretien avec Eliseo Rodriguez, Head of Connectivity, Products Business Customers