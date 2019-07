Sunrise Communications : en tête du baromètre de satisfaction clients

PC Magazin et PCgo ont publié l'édition 2019 du baromètre de satisfaction clients envers les principaux fournisseurs d'accès Internet dans la région DACH. À cette occasion, ils ont désigné Sunrise comme grand vainqueur en Suisse. Au total, 342 clients suisses ont été interrogés sur la fiabilité et le débit de leur raccordement au réseau ainsi que le rapport qualité-prix et leur satisfaction envers le service clients. En ce qui concerne le service clients, ces magazines ont examiné le nombre de contacts nécessaires pour résoudre un problème, la vitesse de réaction du service clients ainsi que la qualité des réponses apportées et l'amabilité des collaborateurs. En outre, le magazine allemand a déterminé quels opérateurs proposent les meilleurs produits en matière de matériel et de logiciel et quelle marque obtient le taux de recommandation le plus élevé.

C'est avant tout dans la catégorie «Tarif et facture» que Sunrise a une longueur d'avance sur ses deux concurrents Swisscom et UPC. Sunrise a atteint un score de 121 WEKA Promoter Score (WPS) tandis que ses concurrents doivent se contenter de respectivement 93 et 89 points. Sunrise arrive également largement en tête dans les catégories «Service clients» et «Marque/Fournisseur» (recommandations) avec respectivement 112 et 116 points. Au total, Sunrise obtient un score WPS moyen de 112 dans les cinq catégories et a été désignée vainqueur du test par PC Magazin et PCgo avec un résultat global de 1.9 (système de notation allemand: «bon à très bon» ; 1 = le meilleur, 6 = le pire).

Vous trouverez tous les détails (en allemand) du «Baromètre de satisfaction clients envers le fournisseur d'accès Internet » de PC Magazin ici.

En tant que leader sur le marché, Sunrise va toujours plus loin pour répondre aux besoins des clients à travers des prestations de qualité supérieure. Le meilleur service clients en fait également partie. C'est pourquoi Sunrise a par exemple lancé le pack Sérénité «First Class Internet», grâce auquel chaque client optant pour l'offre fibre optique de Sunrise est accompagné par un conseiller personnel de la «Fiber Welcome Team». Ce pack comprend le raccordement à la fibre optique avec un débit de 1 Gbit/s ainsi que l'installation par un électricien.