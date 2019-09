Sunrise Communications : et Huawei concluent un partenariat stratégique avec l'Agroscope pour une ferme 5G

Sunrise, Huawei et l'Agroscope ont signé une déclaration d'intention pour créer une ferme 5G. Les trois parties comptent ainsi mettre en place une coopération stratégique afin d'affirmer leur rôle de leader dans le Smart Farming, notamment par l'intégration de la 5G dans l'agriculture. Ce partenariat permettra de tester les applications de la 5G dans la Swiss Future Farm à Tänikon (TG).

«La 5G a un rôle capital à jouer dans la gestion des ressources naturelles et la protection de l'environnement: dans le cadre de l'agriculture intelligente, nous sommes heureux de pouvoir apporter notre soutien à l'Agroscope et à la Swiss Future Farm de Tänikon grâce à notre réseau de 5G de pointe et à nos services», relève Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

«La Swiss Future Farm vise à concrétiser dans les champs et dans les étables les applications de l'agriculture intelligente et constitue au niveau européen une plateforme unique pour promouvoir les nouvelles technologies dans les secteurs agricole et agroalimentaire. Les études de l'Agroscope à la Swiss Future Farm serviront à identifier les nouvelles technologies qui pourront être utiles à l'agriculture suisse. Nous avons hâte de découvrir quels avantages les nouvelles technologies 5G de Sunrise et de Huawei pourront apporter à l'agriculture suisse», se réjouit Nadja El Benni de l'Agroscope.

Haitao Wang, CEO de Huawei Suisse: «Comme nous le savons, la 5G forme l'épine dorsale de la transformation numérique et nous permet de combler les disparités numériques entre les villes et les campagnes, notamment dans fermes qui se trouvent dans des régions dépourvues de connexions à la fibre optique. Nous comptons développer des applications innovantes qui, conjuguées au réseau 5G, permettront de travailler plus efficacement et de réduire la consommation électrique.»

Des informations détaillées sur les applications 5G dans le domaine agricole seront présentées par la suite.