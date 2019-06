Sunrise Communications : offre avec Unify des solutions cloud mobiles

La numérisation des structures de collaboration et de communication remplace les structures fixes et coûteuses par des solutions flexibles. Des postes de travail mobiles, des équipes de projet bien mises en réseau et surtout des solutions flexibles permettent aux parties prenantes externes de s'intégrer facilement et de réduire les coûts. La force d'innovation de l'entreprise augmente et la motivation et la productivité de ses employés sont accrues. Avec « Circuit » d'Unify, les projets peuvent être réalisés plus efficacement. Des cycles d'innovation plus courts nécessitent une collaboration souple et mobile afin d'accroître l'efficacité et la productivité des entreprises.

«Circuit» - une meilleure façon de travailler

« Circuit » permet une collaboration efficiente, effective et indépendante de l'emplacement. Pour accéder à « Circuit », l'utilisateur n'a besoin que d'une connexion Internet et d'un navigateur ou de l'application mobile. « Circuit » peut être utilisé sur une variété d'appareils (iOS, Android, Windows). L'utilisateur ne peut travailler qu'avec une seule application et aucune solution informatique isolée n'est nécessaire. Dorénavant Sunrise, avec des partenaires d'intégration et de distribution Unify certifiés, proposera Circuit comme partie intégrante de sa gamme de services Work Smart.

« Circuit » offre :

Séances Voice, Video et Screenshare avec jusqu'à 300 participants, ainsi que des discussions individuelles et de groupe

Appels PBX entrants et sortants via une installation PBX via cloud ou sur place

Partage de documents enregistrés dans des applications comme Box.com, Google Drive et OneDrive.

Accès aux contacts privés ou professionnels de Microsoft Exchange ou Google G Suite

Création de rendez-vous dans Outlook et l'ajout aux conversations « Circuit » correspondantes

Déplacement de courriels Outlook vers une conversation « Circuit »

Intégration de systèmes de gestion de la sécurité dans les processus, les centres de données et les applications (ISO27001)

Systèmes supportés : Chrome, Firefox, Desktop App, Android et applications iOS telles que Apple Watch et CarPlay

« Avec Sunrise, nous gagnons un fournisseur suisse de revente de services de télécommunication et de cloud établi, capable de proposer un solution complète de transformation numérique, des plus petites aux plus grandes entreprises. Cela fait de Sunrise un partenaire très attractif pour nous», a déclaré Drazen-Ivan Andjelic, CEO Unify Schweiz AG.

«Unify Circuit répond à tous les critères pour une expérience utilisateur exceptionnelle sur le lieu de travail mobile. Nous combinons la solution de communication basée dans le cloud de notre nouveau partenaire Unify avec notre réseau supérieur. Ensemble, nous élevons le poste de travail mobile illimité à un nouveau niveau », se réjouit Robert Wigger, Chief Business Officer Sunrise.