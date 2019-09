Sunrise Communications : récompensée à nouveau pour la meilleure gouvernance d'entreprise par l'étude zRating d'Inrate

«Nous tenons à ce que notre gouvernance d'entreprise soit rigoureuse. C'est pourquoi nous nous réjouissons d'obtenir à nouveau la première place de ce classement. Sunrise poursuit une stratégie de qualité claire sur le marché et offre des produits et services fiables sur lesquels nos clients peuvent compter. Nous travaillons tout aussi sérieusement quand il s'agit de gestion d'entreprise. Nous y parvenons également en garantissant aux actionnaires des droits de participation importants, en prévenant les conflits d'intérêts et en évaluant régulièrement de manière critique la performance du Conseil d'administration», déclare Peter Kurer, Président du Conseil d'administration de Sunrise.

L'étude zRating d'Inrate AG a été réalisée pour la onzième fois. 174 sociétés suisses cotées ont été analysées sur la base des rapports d'activités 2018 et des assemblées générales 2019.

L'étude zRating évalue 62 critères dans les catégories «actionnariat et structure du capital», «droits de participation des actionnaires», «composition du Conseil d'administration (CA)/direction générale (DG) et politique d'information» ainsi que «modèles de rémunération et de participation CA/DG» et les mesure à l'aide d'un système de notation. La note maximale est de 100 points.

Malgré des exigences plus élevées en raison de changements dans le catalogue de critères, Sunrise a réussi à maintenir son score élevé et a obtenu 86 points sur un maximum de 100. Ainsi Sunrise s'est assuré de loin la première place. Les facteurs qui ont contribué au score de Sunrise, ont été:

un meilleur ratio entre les dépenses consacrées aux tâches d'audit et les dépenses non liées à l'audit,

la transparence accrue dans les domaines de gouvernance d'entreprise, notamment en ce qui concerne le nombre de réunions du conseil d'administration, la durée des réunions et les rémunérations,

l'évaluation critique de la performance du conseil d'administration, tant en interne qu'en externe,

les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) pris en compte dans le système de rémunération,

la définition de règles relatives à l'actionnariat minimum de la Direction générale.

Extrait du classement général (Source: Étude zRating 2019, Inrate AG)

Cat. 1: actionnariat et structure de capital

Cat. 2: droits de participation des actionnaires

Cat. 3: composition du CA/de la DG et politique d'information

Cat. 4: modèles de rémunération et de participation CA/DG

Classement* Société Indice Secteur Note Cat. 1 Cat. 2 Cat. 3 Cat. 4 2018 Δ 1 Sunrise SMI Mid Télécommunications 86 22 23 25 16 87 -1 2 Swisscom SMI Télécommunications 81 20 15 28 18 76 5 3 Lonza Group SMI Santé 78 19 18 26 15 77 1 4 LafargeHolcim SMI Industrie 76 22 19 23 12 67 9 5 GAM SMI Mid Finance 76 21 19 24 12 67 9 6 Givaudan SMI Matières premières 75 21 17 23 14 71 4 7 Straumann SMI Mid Santé 74 23 18 22 11 71 3 8 Orior Ex SMI Expanded Biens de consommation 74 21 17 26 10 78 -4 9 Adecco SMI Industrie 74 18 17 24 15 69 5 10 Geberit SMI Industrie 74 19 16 27 12 70 4

*Si deux sociétés ont le même score, la société la mieux classée est celle qui obtient le meilleur score dans la catégorie «droits de participation des actionnaires», suivie de «actionnaires et structure du capital» et «composition du CA/DG» et «politique d'information».

Tous les détails peuvent être trouvés dans l'étude zRating 2019 de Inrate AG (seul. en allemand): https://www.inrate.com/bestellung-zrating-studie-2019.htm