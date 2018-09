Sunrise Communications : yallo lance de nouveaux tarifs XL pour les fans européens, avec plus de performances de roaming incluses

Les tarifs yallo XL s'appliquent dès à présent. En plus du tarif illimité en Suisse, surf à haut débit 4G sur le réseau Sunrise compris, yallo super fat XL propose des appels illimités vers et en Europe, roaming mensuel 5 Go compris.

De plus, yallo fat XL propose 100 minutes de téléphonie vers les pays européens, ainsi que 1 Go de roaming par mois. Ces deux abonnements sont exclusivement disponibles en ligne sur yallo.ch et s'adressent aux clients en déplacements fréquents dans l'espace européen.

Les deux nouveaux abonnements XL ne sont disponibles que pour une courte durée à un prix de lancement exclusif et offrent ainsi un rapport qualité / prix inégalé sur le marché suisse. La remise d'introduction n'est pas liée à une période contractuelle minimale et est valable pour une durée illimitée (tant que la souscription n'est pas modifiée).

Ces deux nouveaux abonnements peuvent bien sûr aussi être combinés avec des smartphones, proposés aux clients à des conditions spéciales. L'iPhone 8 est par exemple proposé actuellement au prix d'achat réduit dès CHF 1.- avec la conclusion d'un contrat de 24 mois.

