Sunrise Mobile Service Management: une gestion souple et efficace des abonnements mobiles Business

Actuellement, les employés deviennent de plus en plus flexibles et agiles et changent plus souvent d'emploi en interne. Bon nombre d'entreprises collaborent également sur de plus longues périodes avec des indépendants ou des conseillers. De plus, beaucoup d'utilisateurs du réseau mobile se sont habitués, en tant qu'utilisateurs privés, à adapter à tout moment et avec souplesse leurs comptes en ligne et leurs paramètres auprès de différents prestataires de services. Par conséquent, de nombreuses entreprises ont un besoin croissant d'outils d'autogestion pratiques.

Avec Mobile as a Service, Sunrise a créé une offre complète et parfaitement intégrable pour optimiser l'ensemble des processus de communication mobile. Grâce à Mobile Device Management (MDM), lancé dès ce printemps, les entreprises peuvent piloter de manière centralisée l'utilisation professionnelle de l'application sur les appareils mobiles et lui attribuer des directives de sécurité, par exemple. De plus, le nouveau Sunrise Mobile Service Management permet désormais à la clientèle commerciale de gérer très facilement les abonnements mobiles, les cartes SIM et les commandes de matériel sur un portail Web.

Portail Web convivial

Le portail Web de Mobile Service Management permet aux clients commerciaux de gérer leurs abonnements mobiles, d'activer et de désactiver des cartes SIM, de commander des smartphones et des accessoires, et bien plus encore. L'entreprise établit les conditions-cadres et définit les compétences de chaque personne concernée. Sur demande, il est également possible de personnaliser le portail avec le logo et le design de l'entreprise et d'y ajouter des directives internes, des descriptions de services ou des documentations de processus.

Deux possibilités d'utilisation de Mobile Service Management

Grâce au service centralisé Mobile Service Management, l'entreprise désigne un administrateur chargé de gérer les abonnements mobiles des collaborateurs. Le Mobile Service Management décentralisé, quant à lui, donne l'accès au service à tous les collaborateurs et les laisse gérer eux-mêmes leurs abonnements mobiles, leurs commandes de matériel, etc. Le «processus d'approbation» veille à ce que les utilisateurs effectuent uniquement les actions légitimes.

Vous trouverez de plus amples informations sur le site Web Sunrise et dans le film Sunrise B2B Mobile Services.