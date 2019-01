Sunrise augmente sa masse salariale de 1,5% en 2019

Zurich (awp) - L'opérateur de télécommunications Sunrise a convenu avec son partenaire social, le syndicat Syndicom, d'une hausse de 1,5% de la masse salariale pour l'exercice en cours. Celle-ci est prévue sous forme d'augmentations individuelles régulières et dépendant des performances, a indiqué le groupe zurichois.

Rappelant la bonne performance trimestrielle de l'entreprise, son patron Olaf Swantee s'est réjoui mercredi que "l'augmentation de la masse salariale récompense les collaboratrices et collaborateurs (...) et permet encore plus d'égalité salariale".

"Les mesures salariales convenues constituent un signal positif pour l'ensemble du secteur", a assuré Giorgio Pardini, responsable du secteur TIC chez Syndicom, cité dans un communiqué.

Le concurrent de Swisscom avait poursuivi sa croissance et amélioré sa rentabilité opérationnelle au troisième trimestre 2018. Le chiffre d'affaires réalisé entre janvier et septembre avait progressé de 3,4% frôlant 1,4 milliard de francs suisses, pour un bénéfice net de 72 millions (+17,1% sur un an, hors effet de la vente de mâts d'antennes à Cellnex).

