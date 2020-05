Sunrise commence l'année sur des bases solides: croissance de l'EBITDA ajusté de 5,9% au premier trimestre

Revenus (en millions de CHF) T1'19 T1'20 Glissement annuel Services mobiles 302 306 1,4% Services de téléphonie fixe 71 71 0,5% Internet fixe 74 82 10,6% Total des revenus 447 459 2,8% Revenus liés aux services (total, hors hubbing et matériel) 371 384 3,6% Bénéfice brut 305 316 3,4% EBITDA 175 162 (7,0%) EBITDA ajusté 158 168 5,9% Résultat net 35 22 (37,2%) Flux de trésorerie disponible en capitaux propres (eFCF) 33 73 123,7% Clients (en milliers) Mobile Postpaid 1772 1925 8,7% Mobile Prepaid 597 532 (10,9%) Réseau fixe (appels vocaux) 481 509 5,8% Internet 472 507 7,4% TV 252 291 15,2%

Le CEO de Sunrise, André Krause, commente les chiffres: «Même en période de COVID-19, Sunrise a su prouver sa fiabilité en maintenant une assistance client continue, en supprimant les limites de données/débit, en assouplissant les conditions de paiement des PME ainsi qu'en offrant un réseau exceptionnel capable de gérer un trafic de données plus élevé et un recours massif au télétravail. Cela met en évidence, parallèlement aux solides résultats du premier trimestre, la réussite de notre orientation stratégique axée sur la qualité de nos réseaux, de nos services et de nos produits.»

Croissance continue de la clientèle Postpaid, Internet et TV

La dynamique de croissance du nombre d'abonnements s'est poursuivie: Sunrise a enregistré 33 900 nouveaux clients de services Postpaid au premier trimestre 2020. Cette remarquable performance est notamment due à l'acquisition de clients B2B (tels que «Alcon Pharmaceuticals Ltd.» et «CSL Behring» durant le premier trimestre) et au renforcement de notre service à la clientèle. En glissement annuel, Sunrise a augmenté sa clientèle Mobile Postpaid de 8,7%. La base de clients Mobile Prepaid a diminué par rapport à l'année passée du fait de la migration continue des clients vers des tarifs postpaid. Le nombre d'abonnés Internet et TV a respectivement progressé de +7,4% et +15,2% en glissement annuel. Ces progressions substantielles ont été portées par les offres groupées 2-4P, un contenu TV attrayant (qui comprend Netflix, Sky Sports et Sky Show), les efforts en faveur de l'excellence des services, un nouveau produit TV OTT (service par contournement) et des campagnes publicitaires ciblées.

Croissance des revenus liés aux services soutenue par la dynamique de croissance de la clientèle et du B2B

Les revenus liés aux services du premier trimestre ont progressé de +3,6% en glissement annuel, grâce à la croissance des revenus liés aux segments Mobile Postpaid, Internet/TV et B2B. Ces résultats constituent un ralentissement de la croissance par rapport au quatrième trimestre 2019 (+4,3% en glissement annuel), principalement dû à une baisse de l'activité d'intégration qui est notamment dépendante des projets. Le chiffre d'affaires total a augmenté de 2,8% au premier trimestre en glissement annuel, pour passer à CHF 459 millions. Cette croissance a été soutenue par les revenus liés aux services et la stabilité des ventes de hubbing et de matériel.

Les premiers effets de la pandémie mondiale de COVID-19 ont été visibles en mars. Les revenus de l'itinérance (roaming) se sont détériorés au cours de la seconde moitié du mois de mars et ont été compensés par un volume initial élevé d'appels internationaux et nationaux. En avril, l'itinérance est restée à des niveaux très bas, tandis que les volumes d'appels nationaux et internationaux étaient toujours élevés, mais à des niveaux inférieurs à ceux de mars.

Un EBITDA ajusté plus important soutenu par les revenus liés aux services et le programme d'efficacité

Le bénéfice brut a progressé de 3,4% au premier trimestre en glissement annuel, pour se placer à CHF 316 millions. La croissance a été portée par les revenus liés aux services, tandis que la marge brute des services est restée relativement stable. L'EBITDA ajusté au premier trimestre a augmenté de 5,9% et a dépassé la croissance du bénéfice brut, soutenu par le programme d'efficacité. Le résultat net a diminué en passant de CHF 35 millions en 2019 à CHF 22 millions, car l'année précédente avait bénéficié du gain réalisé sur la cession des mâts d'antenne.

Le eFCF et les effets de levier augmentent conformément aux estimations

Le eFCF du premier trimestre a plus que doublé et est passé de CHF 33 millions à CHF 73 millions en glissement annuel. Cela s'explique principalement par les paiements initiaux pour l'accès à une ligne fixe de l'année dernière et par des facteurs saisonniers différents en matière de paiements d'impôts. Le ratio entre l'endettement net et l'EBITDA ajusté s'élève à 2,3x à la fin du premier trimestre. Cette augmentation par rapport au ratio de 2,2x du premier trimestre 2019 est principalement due au spectre 5G et à l'annulation de l'acquisition d'UPC Suisse.

Déploiement du réseau en bonne voie

Le déploiement de la 5G de Sunrise s'est poursuivi en 2020, couvrant 535 villes et localités dans les bandes de 3,5 GHz début mai. L'objectif de Sunrise est de couvrir 90% de la population par la 5G dans les bandes les plus basses (700 MHz) d'ici le troisième trimestre. Le CEO de Sunrise, André Krause, commente: «Notre déploiement accéléré positionne la Suisse comme leader européen en termes de couverture 5G. Cependant, avec sa dernière décision de ne pas modifier les valeurs limites pour les rayonnements non ionisants et le retard des directives d'exécution pour la manipulation des antennes adaptatives, le Conseil fédéral continue de compliquer le déploiement de la 5G. Cette décision aura pour effet d'empirer la qualité des réseaux suisses et de mettre la numérisation en danger. La Suisse a déjà été laissée pour compte en matière de raccordements à fibre optique.»

La prévision de l'EBITDA ajusté de l'exercice 2020 est confirmée, la prévision du chiffre d'affaires est légèrement baissée

La prévision du chiffre d'affaires a été modifiée à cause de l'incertitude liée à la pandémie de COVID-19: le chiffre d'affaires de l'exercice 2020 devrait atteindre entre CHF 1840 et 1880 millions (auparavant entre CHF 1875 et 1915 millions). La prévision de l'EBITDA ajusté est réitérée à une valeur située entre CHF 675 et 690 millions soutenu par un solide T1 et une limitation des coûts. La prévision est basée sur une amélioration progressive attendue des impacts de COVID-19, suite à l'assouplissement annoncé du Lockdown, y compris un assouplissement des restrictions de voyage international. Le ralentissement de l'Opex devrait largement compenser une réduction du bénéfice brut dû à la baisse des revenus de l'itinérance et du matériel. Au cas où les hypothèses sur une reprise progressive seraient trop optimistes, Sunrise s'attendrait à un risque d'itinérance supplémentaire de CHF 5 à 10 millions par rapport à la prévision de l'EBITDA ajusté. Le Capex (dépenses d'investissement) pour l'exercice 2020 reste inchangé entre CHF 410 et 450 millions. Si les prévisions pour 2020 sont atteintes, Sunrise prévoit de proposer un dividende compris entre CHF 4.55 et 4.65 par action pour l'exercice 2020, qui sera payé sur les réserves d'apports de capital étranger de l'exercice 2021.

Pour obtenir le rapport IFRS, la présentation pour les investisseurs et d'autres informations détaillées, veuillez consulter www.sunrise.ch/reports.