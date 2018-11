Sunrise est le premier opérateur au monde à mettre en service un réseau 5G standardisé dans une station de ski: celle de LAAX.

«D'abord un record du monde en conditions de laboratoire, puis le premier réseau 5G de bout en bout de Suisse avec « 5G for People », et maintenant le premier réseau 5G standardisé dans une station de ski. Le tout en à peine douze mois. Sunrise est le pionnier de la 5G et fait progresser le réseau «5G for People». Nous sommes fiers de mettre en service en avant-première mondiale «la fibre optique aérienne» dans la station de ski la plus innovante au monde», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

«À peine quatre ans après la naissance du World Wide Web, le premier cybercafé ouvrait ses portes à la station inférieure du domaine skiable de LAAX. Depuis 2013, nous proposons un réseau Wi-Fi couvrant pratiquement l'ensemble de la station de ski. Et avec notre application interactive INSIDE LAAX, récompensée à maintes reprises, nous posons de nouveaux jalons dans le monde numérique. Grâce à Sunrise, nous sommes parés pour l'avenir, car à compter de 2020, les premiers touristes possédant un smartphone supportant la 5G descendront les pistes», se félicite Reto Gurtner, président du conseil d'administration et CEO de Weisse Arena Gruppe.

Commander des pass journaliers et les charger sur son smartphone, savoir où les temps d'attente aux remontées mécaniques sont les plus courts, naviguer sur les pistes de ski, retrouver des amis, etc.: c'est déjà possible en de nombreux lieux. En ce qui concerne les scénarios d'avenir relatif aux domaines skiables, un certain nombre de tendances se dégagent, relatives à la 5G et au virage numérique.

Les tendances sont nombreuses, et le client et son smartphone sont au cœur de celles-ci

Par exemple, les clients sont de plus en plus nombreux à souhaiter une visualisation virtuelle préalable de leur lieu de vacances et des pistes de ski. Participer de façon virtuelle à des événements majeurs grâce à des retransmissions en direct à 360 degrés permet de se réjouir à fond; il pourrait même être possible de suivre des cours de ski de façon virtuelle afin que les bases de la meilleure manière de skier soient connues au moment d'arriver au domaine skiable.

Les personnes déjà avancées qui souhaite profiter de cours de ski ou de freestyle de niveau professionnel peuvent obtenir les meilleurs conseils grâce à l'hologramme personnel. Et ceux qui se reposent ensuite sur une terrasse de restaurant ensoleillée profiteront du service avenant de robots humanoïdes et liront avec intérêt, sur leur smartphone, les conseils de sorties et de soirées émanant d'un chatbot. Les technologies blockchain permettront de trouver simplement les offres les plus exclusives, de les commander et de les payer directement auprès de l'opérateur.

Grâce aux objets mis en réseau (Internet des objets), retrouver rapidement des skis, des bâtons, des lunettes ou des bonnets perdus au moyen de son smartphone sera un jeu d'enfant.

Naturellement, de telles vacances mériteront d'être immortalisées sur les réseaux sociaux grâce à de superbes vidéos.

Tels sont , entre autres, les thèmes centraux de la transformation numérique dans le tourisme. Et dans ce contexte, la mobilité et la nouvelle génération de téléphonie mobile 5G jouent bien évidemment un rôle essentiel. D'où l'importance pour les grandes destinations hivernales et estivales de Suisse de disposer d'un réseau 5G si elles veulent rester dans le peloton de tête.

Dès lors, Sunrise estime que la 5G présente le meilleur potentiel avec «5G for People», la fibre optique aérienne, qui offre en particulier aux clients commerciaux actifs dans le tourisme la possibilité de faire avancer la numérisation et d'offrir une véritable valeur ajoutée à leurs clients dans le cadre de la «customer journey» numérique. Une connexion Internet ultrarapide à large bande, des vidéos en direct fluides à 360° en qualité 4K, la réalité augmentée durant les randonnées en raquettes ou la séance de bronzage au sommet, etc., le tout sur l'ensemble du domaine skiable, ne sont qu'un début.

Sunrise fournit au Crap Sogn Gion (à 2252 mètres d'altitude) et à la destination LAAX des antennes 5G à une fréquence de 3,5 GHz. Avec la version simple 8x8 des antennes MIMO, le débit sur les appareils finaux dépasse actuellement une bande passante de 300 Mbit/s. Avec les technologies d'antennes MIMO 32x32 et 64x64, les appareils finaux disposeront d'une bande passante de plus de 1 Gbit/s grâce à la «fibre optique aérienne».

Une date à ne pas manquer: jeudi 28 février2019

Lors de la publication de ses résultats annuels 2018,

Sunrise communiquera ses premières activités commerciales 5G en 2019.

Pour de plus amples informations sur Sunrise et la 5G: https://www.sunrise.ch/fr/spotlight/apercu.5g.html

Pour de plus amples informations sur LAAX: www.laax.com