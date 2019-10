Sunrise et Huawei: Ouverture du premier 5G Joint Innovation Center européen

Avec son partenaire stratégique Huawei, Sunrise a déployé le premier réseau 5G en Europe. Ensemble, elles souhaitent développer et promouvoir des applications 5G pour les clients privés et commerciaux avec le premier Joint Innovation Center 5G européen. Le Joint Innovation Center soutient le développement d'un écosystème 5G suisse par Sunrise et Huawei en présentant en direct des applications 5G qui ont déjà été lancées ou qui sont sur le point d'être commercialisées dans un showroom situé au siège de Sunrise à Opfikon.

«Avec l'ouverture du premier 5G Joint Innovation Center européen, nous franchissons une nouvelle étape importante en tant qu'opérateur leader en matière de services 5G. Ce que nous présentons aujourd'hui démontre l'énorme potentiel des applications 5G dans le secteur de la clientèle privée et commerciale. Je suis particulièrement heureux que nous soyons le premier opérateur au monde à lancer un service de cloud gaming via la 5G avec une résolution 4K», a déclaré Olaf Swantee, CEO de Sunrise.

Au sein du Joint Innovation Center, Huawei exploite également un Openlab équipé des dernières technologies. Dans l'Openlab, les développeurs d'applications 5G peuvent tester leurs applications/solutions en conditions réelles et avant leur lancement commercial grâce à un réseau 5G de bout en bout. Pour ce faire, Huawei fournit des composants tels que des capteurs IoT et des terminaux afin que les essais puissent être effectués.

« Le centre est très important pour Huawei et pour toute l'industrie », s'enthousiasme Haitao Wang, CEO de Huawei Suisse. « L'objectif est de stimuler l'écosystème 5G de la Suisse en présentant des applications 5G réelles pour les entreprises et les particuliers et en aidant les développeurs à développer et tester des applications 5G. Avec ce centre, nous pilotons l'innovation de la 5G, l'une des technologies clés de la prochaine décennie. »

Smart Farming: Une technologie respectueuse de l'environnement pour une productivité plus élevée

L'agriculture suisse connaît également l'avènement de la digitalisation. L'agriculture intelligente est de plus en plus utilisée et entraîne des changements majeurs dans la manière dont les fermes sont perçues et gérées. Chez Agroscope Tänikon (Thurgovie), dans le cadre du déploiement du nouveau réseau 5G, les dernières technologies sont testées pour montrer aux agriculteurs, par exemple, comment ils peuvent optimiser la production laitière de leurs vaches et contrôler leur comportement alimentaire. L'objectif est d'obtenir les meilleures performances possibles tout en assurant le bien-être optimal de l'animal. Il s'agit par conséquent d'introduire ce qui fait partie de la vie quotidienne des sportifs amateurs dans l'agriculture, c'est-à-dire des appareils de mesure du pouls et des compteurs de pas.

De plus, la 5G permet une transmission de données haute résolution en temps réel. L'éleveur peut, par exemple, observer les vaches en train de vêler directement à l'aide d'une caméra haute résolution. Il évite ainsi des contrôles inutiles dans l'étable et sait à tout moment comment vont ses vaches.

Les capteurs collier détectent la mastication rythmique des ruminants et déterminent si les animaux sont en chaleur à l'aide de la modification de leurs mouvements. Ceci est important, car les vaches à haut rendement sont très sensibles et ne sont souvent plus gestantes. Il est donc d'autant plus important de déterminer le moment optimal pour l'insémination. À l'heure actuelle, cette technologie est encore en cours de développement et en phase de test sur le terrain. Les nouvelles possibilités de transmission offertes par la 5G permettront de mettre en service ce type de capteurs sans grand effort d'installation et de lire les résultats directement sur smartphone. Cette technologie présente un énorme potentiel pour rendre l'élevage plus efficace et mieux adapté aux différentes espèces.

Sur les champs, les données des drones peuvent être envoyées directement par les antennes 5G dans le Cloud, où elles sont traitées, ce qui permet à l'agriculteur de suivre les résultats en temps réel. Les drones peuvent par exemple être utilisés pour mesurer la teneur en azote des plantes afin d'effectuer la fertilisation avec plus de précision et d'une manière plus respectueuse des ressources. Grâce à cette nouvelle technologie, les agriculteurs savent toujours quelle quantité d'engrais utiliser sur leurs champs et à quel emplacement.

Les robots mobiles autonomes sont sur le point de faire leur apparition sur le marché. La société Ecorobotix, située à Yverdon, par exemple, dispose déjà de prototypes très évolués et prévoit leur introduction sur le marché. Les technologies de transmission rapides 5G permettront de déplacer les images dans le Cloud immédiatement après avoir pris les photos des champs. Les agriculteurs peuvent collecter les images et les traiter pour les analyser.

Smart Manufacturing: La 5G, facteur clé de la digitalisation dans l'industrie

La société industrielle internationale GF Machining Solutions est spécialisée dans les technologies de fabrication de haute précision. Dans ce domaine, la 5G permet la mise en œuvre de solutions innovantes pour l'optimisation du parc machines et du processus de production.

Grâce au réseau 5G de Sunrise, GF Machining Solutions, située à Bienne, a pu poser les fondements de l'usine du futur. La 5G permet de réaliser les applications nécessaires à une production aussi ininterrompue que possible. Des passerelles 5G ont été installées dans tout le hall de l'usine. Les machines peuvent maintenant être placées n'importe où dans l'usine. Des débits de téléchargement et des taux de transmission bien supérieurs à 1,1 Gbit/s sont mesurés dans le hall de l'usine, ce qui représente un débit dix fois supérieur au système précédent. GF Machining Solutions peut ainsi connecter ses machines à ses services Cloud et à son infrastructure sans fil, en toute sécurité et avec un minimum de latence.

Par conséquent, le réseau 5G permet la mise en œuvre d'une maintenance prédictive presque en temps réel: avec ce concept, le système est capable de prédire ou de déterminer quand une machine nécessite des travaux de maintenance ou une intervention. Les temps d'immobilisation imprévus peuvent être réduits ou totalement évités, les durées de fonctionnement des machines peuvent être prolongées et les coûts réduits.

Sunrise Game Cloud 5G: Next-Gen Smartphone Gaming

Sunrise, premier opérateur au monde à présenter la prochaine génération de jeux sur smartphone: pour la première fois, il est possible de proposer une expérience de jeu en 4K sur les appareils compatibles avec la 5G. En collaboration avec la plateforme partenaire Gamestream, Sunrise lancera l'application Sunrise Game Cloud 5G en novembre de cette année.

Selon une étude récente de la ZHAW, une personne sur trois en Suisse joue à un jeu vidéo au moins une fois par semaine, le smartphone étant l'appareil de jeu le plus populaire avec 46 % des utilisateurs. Grâce à la durée de latence réduite du réseau 5G de Sunrise, le cloud gaming avec des graphismes haute définition devient également une réalité pour les smartphones. Le réseau 5G de Sunrise garantit une connexion stable avec une durée de latence réduite pour une expérience de jeu ininterrompue et une bande passante élevée pour des jeux haute résolution jusqu'à 4K (avec HTC Hub ou ordinateur).

L'app Sunrise Game Cloud propose 50 jeux pour console haute définition, dont certains jeux populaires tels que Rise of the Tomb Raider, DiRt Rally 2.0 (en 4K) ou Roland Garros Tennis World Tour 2019 Edition, et est proposée en forfait flat pour smartphones au prix mensuel de CHF 9.90. L'application sera disponible dans l'Android Play Store et sur www.sunrise.ch pour les clients Sunrise 5G détenteurs d'un smartphones 5G ainsi que pour d'autres appareils (multi-écran).

Les clients Sunrise 5G peuvent se préinscrire dès aujourd'hui à l'adresse www.sunrise.ch/en/gaming et recevoir une manette de jeu pour smartphone en cadeau.

La 5G rend la diffusion en direct plus imaginative

Sunrise est «First on 5G» et le stade Parc Saint-Jacques à Bâle et la Weisse Arena de Laax bénéficient également de cette technologie révolutionnaire.

Cet été, le concept de Smart Stadium 5G a été inauguré au Parc Saint-Jacques à Bâle. Une nouvelle infrastructure LAN et Wi-Fi, à laquelle peuvent être connectés des caméras Ultra-HD, des moniteurs, des capteurs et d'autres appareils, permettrons d'atteindre des débits allant jusqu'à 10 Gbit/s. Grâce à l'infrastructure interne et au réseau 5G de Sunrise, il sera possible de vivre des expériences de stade intelligentes au Parc Saint-Jacques. Instant Replay, les fonctions multi-caméras et les visites virtuelles du stade créent une valeur ajoutée significative pour les téléspectateurs et d'autres occasions d'engagements des fans. Les matchs à domicile du FCB prennent alors une nouvelle dimension.

La transformation numérique revêt également une importance capitale pour le tourisme. La 5G offre la possibilité de faire progresser la digitalisation et apporte aux touristes une valeur ajoutée déterminante en termes d'expérience client digitale. En novembre 2019, Sunrise a mis en service le premier réseau 5G standardisé au monde dans une station de ski à Crap Sogn Gion (2252 mètres d'altitude) à Laax. À Laax, la 5G offre des connexions Internet mobiles haut débit ultra-rapides, des vidéos 360° en direct en qualité 8K sans à-coups, la réalité augmentée sur des circuits VTT et des diffusions en direct de drones en 4K pour le sport d'hiver, certains événements, etc. et ce, sur l'ensemble de la station de ski.

First on 5G

À l'heure actuelle, Sunrise propose déjà le plus grand réseau 5G et couvre plus de 309 villes et localités. Seules les localités dans lesquelles la 5 G est proposée à au moins 80 % de la population locale sont comptabilisées. Ponctuellement, un nombre de lieux bien supérieur à ces plus de 309 villes/localités sera couvert par la 5G, y compris les quartiers de grandes villes comme Zurich. Ceux-ci peuvent être identifiés sur la carte de couverture en saisissant le nom d'une localité ou une adresse.

Pour plus d'informations sur le réseau Sunrise 5G rendez-vous sur: www.sunrise.ch/5G

Spot Smart Farming

Spot Smart Manufacturing

Spot Smart Stadium