Sunrise et Threema: communiquer en toute sécurité grâce à deux spécialistes suisses

La messagerie instantanée et les applications de chat sont aujourd'hui très répandues dans la plupart des entreprises. Ces outils simplifient la communication entre les collaborateurs, les partenaires et les clients, améliorent la collaboration et accélèrent les processus de travail. Pourtant, il s'agit souvent d'applications de messagerie instantanée du domaine privé qui sont utilisées hors de tout contrôle informatique de l'entreprise et pas toujours conformes aux dispositions relatives à la protection des données.

Cela peut s'avérer dangereux. Si les communications privées et publiques ne sont pas séparées de façon systématique, il arrive aisément que des documents professionnels tombent entre de mauvaises mains.

Une solution de messagerie sûre et conforme à la protection des données, «made in Switzerland»

Avec Threema Work, Sunrise propose à présent une messagerie instantanée pour les entreprises et les organisations qui accordent toute leur valeur à la protection des données et à la sécurité, mais qui tiennent aussi à ce que les applications soient fiables et faciles à utiliser. C'est l'entreprise suisse Threema GmbH, spécialisée dans les logiciels de communication, qui développe et exploite Threema Work. Cette solution, qui se fonde sur l'appli Threema distinguée à plusieurs reprises pour sa sécurité, son utilisation économe des données et sa convivialité, est par ailleurs parfaitement étudiée pour une utilisation au sein d'organisations.

«Cette solution suisse de messagerie présente la plus grande fiabilité en matière de sécurité et de protection globale des données. Toute la communication est cryptée de bout en bout, et, naturellement, cette solution est conforme au règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD). Nous sommes heureux de proposer Threema Work à nos clients. Cette solution de communication sera intégrée aux leurs», se réjouit Oliver Spring, Director Product and Marketing Sunrise.

Threema Work offre toutes les fonctionnalités que l'on peut attendre d'une messagerie instantanée professionnelle: envoi de messages écrits et vocaux, appels vocaux sécurisés, partage d'images, de vidéos, formats au choix en fonction des sites et des données, chats de groupe, client Web pour une utilisation sur le desktop, fonction de sondage pour convenir des rendez-vous et se mettre d'accord, ainsi que Threema Broadcast pour une communication descendante efficace avec flux, listes de distribution, bots et groupes gérés de façon centralisée.

Le cockpit de gestion de Threema Work permet une administration simple et efficace des utilisateurs. Il est possible de distribuer et de configurer l'application simplement, avec ou sans système MDM (Mobile Device Management).

Au sujet de Threema

Threema GmbH développe des solutions de messagerie d'un haut niveau de sécurité pour les clients privés et les entreprises. L'application Threema a reçu de nombreuses distinctions pour sa sécurité, son utilisation économe des données et sa convivialité. Threema Work est la plate-forme de messagerie instantanée en entreprise leader sur le marché. Les entreprises des secteurs les plus divers, dont des groupes de renommée cotés au DAX, mais aussi des administrations publiques dans toute l'Europe, font confiance aux compétences incontestées de Threema en matière de protection des données. Actuellement, quelque 5 millions d'utilisateurs et plus de 2500 entreprises recourent à la marque Threema avec satisfaction.